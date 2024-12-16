Названы лучшие авто для семейных поездок: в чем его преимущества

Эксперты провели тест-драйв совершенно нового Infiniti QX80, чтобы определить насколько эта модель подходит для семейных путешествий. QX80 – это полноразмерный внедорожник, что больше похож на представителя сегмента роскошных авто.

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QX80 имеет 3,5-литровый V-6 с двойным турбонаддувом и мощностью 450 лошадиных сил. Ускорение происходит быстро, а звук двигателя остается приглушенным даже под сильным нажатием газа. Специалисты рассказали, почему эта модель может завоевать титул лучшего семейного автомобиля.

Стиль

QX80 – это стильный автомобиль со смелым внешним видом. Он обладает поразительной решеткой с двойной аркой, на которую вдохновили органические формы бамбукового леса. В сочетании с большими 22-дюймовыми дисками QX80 становится мощной силой на дороге.

Комфорт

QX80 имеет три вместительных ряда удобных сидений. Если вы перейдете на более дорогую комплектацию Sensory или Autograph, сиденья в первом и втором рядах будут иметь функцию массажа. Все сиденья с подогревом, включая третий ряд. Функции электропривода сборки и подъема, доступ к которым можно получить с помощью кнопок в грузовом отделении или переднем сенсорном экране управления, обеспечивают быстрый и интуитивно понятный доступ к задним рядам. QX80 имеет приличное место для багажа.

Звуковая система

QX80 оснащен шикарной аудиосистемой Klipsch премиум-класса. Высшие комплектации имеют колоссальные 24 динамика с мощностью 1200 Вт. Автомобиль оснащен титановыми высокочастотными динамиками, динамиками на крыше, 8-дюймовым сабвуфером и 24-канальным усилителем.

Освещение

64-цветное персонализированное окружающее освещение, включающее световые трубки на приборной панели и дверях, создает приятное впечатление и придает комфорт пассажирам.

Дополнительные атрибуты

Модель QX80 Autograph имеет холодильник, расположенный под передним подлокотником. Включившись, охлаждающая коробка направляет воздух в отделение, чтобы сохранить содержимое прохладным.

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