Названы худшие автомобили для высоких людей

Высоким людям следует быть осмотрительными при выборе авто. Есть транспортные средства, у которых не хватает места для головы и ног, а также возможности регулировки сидений – что создает определенные неудобства.

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Эксперты обнародовали рейтинг самых плохих автомобилей, не отвечающих потребностям людей с высоким ростом. Эти модели хотя и могут похвастаться хорошей производительностью и функционалом, но заставят чувствовать себя сардиной в крошечной банке.

Fiat 500

С момента презентации Fiat 500 был самым маленьким массовым автомобилем в мире, поэтому очень высоким людям он может показаться, мягко говоря, тесноватым. Fiat 500 был разработан прежде всего для навигации по узким городским улицам старой Европы.

Mazda MX-5 Miata

Неудивительно, что этот миниатюрный спортивный автомобиль не лучший выбор для высоких людей. Он установлен слишком низко над землей и имеет ограниченное пространство для ног и головы, что делает его точно не оптимальным вариантом для тех, кто имеет рост более 185 см.

Toyota Tacoma

Тест проведенный Consumer Reports обнаружил, что Toyota Tacoma не обеспечивает комфорта для высоких людей.

Toyota Supra

Этот быстрый компактный спортивный автомобиль расположен низко над землей, что делает его аэродинамическим. Но высоким людям будет тяжело садиться и выходить из него. Он имеет незначительное пространство над головой, и если у вас большие ноги, может быть сложно поставить их на педаль.

Porsche 918 Spyder

Согласно тестам Consumer Report, это была одна из самых плохих моделей авто для высоких людей. Ваши ноги и кошелек будут вам благодарны за то, что вы избегаете Porsche 918 Spyder.

Jeep Gladiator

Вы можете ожидать, что автомобиль такого размера будет просторным. Однако в этом случае о вместительности и пространстве салона говорить не приходится. Высокие люди жалуются, что им едва хватает места для ног.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric – внедорожник, но компактный, поэтому некоторые высокие люди говорят, что места для ног просто не хватает. Особенно это касается заднего сиденья, так что если вы высокий отец и имеете худощавых подростков, это может быть не самый лучший автомобиль для вас.

Hyundai Veloster

Еще одним автомобилем, вошедшим в рейтинг худших для высоких людей является Hyundai Veloster. Consumer Report не советует покупать его тем, у кого рост более 185 см. Авто имеет невысокое пространство над головой, так что о комфорте говорить не приходится.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших автомобилей, действительно отвечающих потребностям людей с высоким ростом.

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