Названы 5 лучших электромобилей: свежий рейтинг

Электромобили за последние годы сильно изменились. Если раньше покупателей отпугивали высокая цена, небольшой запас хода и медленная зарядка, то теперь многие современные модели уже могут быть полноценной альтернативой бензиновым и дизельным авто.

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Новый рейтинг Autocar показал, какие электрокары сегодня считаются лучшими в разных классах – от семейных SUV до спортивных моделей. По данным издания, рынок электромобилей уже перестал быть узкой нишей.

Skoda Elroq – лучший семейный электрический SUV

Первое место в рейтинге занял Skoda Elroq. Издание назвало его лучшим электромобилем, который можно купить сейчас, благодаря сочетанию практичности, запаса хода, комфорта и цены.

Elroq фактически развивает идеи более крупного Skoda Enyaq, но предлагает их в более компактном и доступном формате. Автомобиль получил просторный салон, большой багажник и удобные решения для хранения вещей, включая место для зарядных кабелей под полом багажника.

Топовые версии имеют запас хода до 579 км. В реальных тестах автомобиль мог проехать ориентировочно 435–483 км.

BMW iX3 – лучший роскошный электрический SUV лучший роскошный электрический SUV

BMW iX3 в рейтинге отметили как лучший электрический SUV премиум-класса. Для BMW эта модель имеет особое значение, ведь она построена на новой электрической платформе Neue Klasse и демонстрирует будущее направление развития бренда.

Главные преимущества iX3 – большой запас хода, быстрая зарядка и хорошая управляемость. Полностью заряженный автомобиль может проехать примерно 805 км. Благодаря ультрабыстрой зарядке мощностью 400 кВт батарею можно пополнить с 10 до 80% за 21 минуту.

В то же время эксперты обратили внимание на довольно жесткую подвеску и почти полностью цифровой салон, который может показаться сложным или отвлекать водителя. Несмотря на это, iX3 назвали важной моделью для сегмента премиальных электромобилей.

Hyundai Ioniq 5 N – лучший электрический спортивный автомобиль

Hyundai Ioniq 5 N стал лучшим электрическим спорткаром в рейтинге. Это заряженная версия электрического кроссовера Ioniq 5, которая получила два электромотора и 641 л.с.

Разгон от 0 до 100 км в час занимает всего 3,4 секунды. При этом Hyundai заявляет запас хода до 447 км, хотя во время тестов реальный показатель составлял около 370 км.

Особенность Ioniq 5 N – попытка сделать электромобиль более эмоциональным для водителя. Авто имеет имитацию переключения передач и звуковой генератор, который создает ощущение работы двигателя. Это решение может показаться необычным, но эксперты Autocar признали его одним из самых убедительных среди спортивных электромобилей.

Renault 5 – лучший малый электромобиль

Renault 5 назвали лучшим компактным электромобилем. Модель сочетает ретродизайн с современными технологиями и имеет относительно доступную цену.

Салон Renault 5 получил яркое оформление, качественные материалы и современную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Покупателям предлагают две силовые установки: базовую с мотором на 120 л.с. и батареей на 40 кВт-ч, а также более дорогую версию со 150 л.с. и батареей на 50 кВт-ч.

Porsche Taycan – лучший премиальный электрический спорткар

Porsche Taycan в рейтинге назвали лучшим премиальным электрическим спорткаром. Несмотря на электрическую силовую установку, эта модель сохранила характер Porsche: точное управление, высокую скорость и ощущение дорогого спортивного автомобиля.

В версии Turbo S Taycan разгоняется от 0 до 100 км в час за 2,4 секунды. Запас хода зависит от модификации, но версия с самой большой батареей имеет примерно 679 км.

Среди недостатков эксперты назвали высокую цену, не слишком просторный второй ряд и довольно большие габариты. В то же время Taycan остается одним из лучших примеров того, что электромобиль может быть не только быстрым, но и по-настоящему приятным в управлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о десятке электромобилей с наибольшим запасом хода.

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