Названы 10 самых роскошных авто-американцев всех времен. Фото

Американский автопром с самого своего зарождения был заточен под массовый выпуск авто, не зря же имя изобретателя конвейера, автоконструктора Генри Форда стало легендарным. Но при этом во многом производители в США стремились придавать своим авто роскошный вид.

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Издание Topspeed собрало десятку самых легендарных американских автомобилей класса люкс. Со времен появления автостроения в США и до наших дней.

Duesenberg Model J (1929)

Автобренд был основан братьями Фредом и Августом Дюзенбергами в Индианаполисе, штат Индиана. Во время Первой мировой войны их предприятие начало строить авиационные и морские двигатели, а затем переквалифицировалось на гоночные машины и роскошные личные авто. Оба подхода инженеры компании объединили в Staright-Eight Model J, двигатель которой мог выдавать фантастические, как на свое время, 400 лошадиных сил, когда мощность большинства автомобилей выражалась двузначным числом. К сожалению, эти невероятно дорогие роскошные автомобили появились примерно в то же время, когда произошло крушение фондового рынка, повлекшее Великую депрессию, и потому не пользовались большим спросом.

Cadillac V-16 (1930)

Первые модели бренда выглядели довольно бессмысленно, но в конце 1920-х – в начале 1930-х годов его название начало прочно ассоциироваться с роскошью и стилем. Модель V-16, как можно догадаться из названия, поставлялась с двигателями соответствующей конфигурации. Они также предлагали 10 различных стилей кузова, которые производились по индивидуальному заказу. За 11 лет было выпущено лишь 4076 этих дорогих автомобилей Cadillac.

Cadillac Sixty Special (1949)

Пережив Великую депрессию и Вторую мировую войну, роскошные американские автомобили в 1940-х годах заметно растеряли свой блеск. Но Cadillac решил вернуть все на круги своя. После полного редизайна в 1948 году Sixty Special получил стиль, вдохновленный истребителем P-38 Lightning времен Второй мировой войны. Под капот он получил двигатель V-8, который был мощнее и легче мотора предыдущей комплектации этого же авто.

Continental Mark II (1956)

Этот автомобиль являлся частью первого поколения серии Mark. И стал самой дорогой американской машиной в свое время. Он конкурировал даже не с Cadillac, он гнался за Rolls-Royce Silver Cloud и Bentley Continental. Собирали Mark II вручную и акцент делали на качестве производства.

Chrysler 300C (1957)

Chrysler 300 Letter Series были высокопроизводительными и роскошными автомобилями, выпускавшимися с 1955 по 1965 год. Свое название они получили в честь 300-сильных двигателей FirePower V-8, которыми были оборудованы. Их называют первыми настоящими американскими маслкарами – в свое время им не было равных по мощности. Эти автомобили объединили в себе роскошь и производительность.

Buick Riviera (1965)

Мало того, что этот автомобиль выглядел очень особенно и был мощным, он также оснащался роскошными функциями, такими как регулируемое рулевое колесо, электрические стеклоподъемники и сиденья, а также внутренние вставки из орехового дерева. А спортивная модификация Riviera Gran Sport 1965 года не только была оборудована по передовым технологиям, но и имела модернизированный двигатель, подвеску и выхлопную систему. По мнению специалистов, этой модели удалось сбросить Ford Thunderbird с пьедестала самого роскошного автомобиля Америки.

Cadillac Eldorado (1976)

Это был последний год, когда Cadillac Eldorado выпускали с откидным верхом (эту опцию вернули только в 1984 году). Продвигали модель также как последний американский кабриолет. Маркетинговая стратегия сработала – его покупали, не как личный автомобиль, а как настоящий артефакт. Последние 200 кабриолетов Eldorado были проданы с украшением Bicentennial Edition, посвященным 200-летию американской независимости. Их поставляли со специальными патриотическими полосками, прошитыми кожаными сиденьями и памятными табличками. Они также были оснащены фирменным двигателем Cadillac 500. Он тратил 26 литров бензина на 100 километров пути, что было крайне некстати в разгар нефтяного кризиса, продолжавшегося в те годы.

Lincoln Continental Mark V (1977)

Для американских богачей, в частности, заработавших свое состояние незаконным путем, Lincoln Continental Mark V был чем-то вроде "шестисотого" Mercedes для "новых русских" в 1990-х гг. Никто не воспринимал их всерьез, если они не были за рулем этого купе. Большой и слишком яркий символ безвкусицы воплощал в себе тягу к излишествам, присущую семидесятым. Это была популярнейшая серия Mark Continental: за три модельных года было продано 228 262 единицы. Двигатель он при этом имел не слишком объемный, но и предназначалось это авто для медленного движения, щеголяния на дороге, а не для уличных гонок.

Cadillac CTS-V (2009)

Восьмидесятые и девяностые были периодом упадка и вынужденного отказа от роскоши в американском автопроме. И только новое тысячелетие вернуло этот тренд с появлением Cadillac CTS в 2003 году. Однако Cadillac переосмыслил понятие роскоши. Это больше не были "сухопутные яхты" огромного размера – новые времена потребовали нового подхода. Авто должно быть хорошо продуманным с точки зрения дизайна и мощности. Очки модели добавляла относительно доступная цена.

Lucid Air Sapphire (2023)

Революция электромобилей еще раз изменила представление о том, что означает американская роскошь. Теперь невероятную мощность должен обеспечивать экологичный и тихий двигатель. Самые популярные в этом сегменте "американцы" Tesla, несмотря на роскошный ценник, отделку имеют с упором в утилитарность. А вот Lucid Air не отступает от традиций роскоши во всем. У него большая мощность, лучший запас хода и большинство передовых современных функций.

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