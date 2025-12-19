Нарушит ли правила водитель? Тест на знание ПДД

Чтобы обгон на дороге был абсолютно безопасным и не подвергал риску ничью жизнь, он должен быть выполнен в строгом соответствии с требованиями ПДД. А как у вас со знанием всех необходимых пунктов?

Проверить себя поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Все, что вам нужно сделать, это ответить на вопрос, нарушит ли правила водитель желтого авто, если обгонит грузовик, который едет перед ним? Вариантов ответа здесь два:

нарушит правила; не нарушит правила.

Конечно, определиться с ответом здесь помогут знаки, размещенные на этом участке дороги. Первым обращает на себя внимание знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Он запрещает выполнять обгон водителям, управляющим транспортными средствами с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Поскольку желтая машина из условий задачи является легковушкой, она под эту категорию не попадает, то есть действие данного знака на нее не распространяется.

Далее обратим внимание, что водитель легковушки планирует выполнить обгон на пересечении путей. А пункт 14.6 действующих ПДД запрещает обгоны на перекрестке. Но еще один знак, который мы видим в кадре (знак 5.24.1 "Место для стоянки"), указывает, что на самом деле ситуация происходит не на перекрестке автомобильных дорог, а на выезде с парковки. Боковое ответвление является прилегающей к дороге территорией, как, скажем, автозаправочные станции или выезды из жилых зон и дворов.

Это означает, что в изображенной ситуации водителю желтого авто ничто не запрещает выполнить обгон грузовика. Правильным является первый вариант ответа на задачу.

