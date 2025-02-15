Надежные и долговечные: какие внедорожники достойны внимания в 2025 году

Эксперты уже называют 2025 год годом невероятных новых авто, особенно когда речь идет о внедорожниках или кроссоверах. Новые модели демонстрируют непревзойденный стиль в сочетании с надежностью.

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Издание Go Banking Rates назвало четверку новых внедорожников, которые точно не разочаруют своих владельцев. Тесты показывают, что они прослужат долгие годы и будут неизменно эффективны на дороге и удобны в эксплуатации.

Toyota RAV4 Hybrid

По мнению экспертов, RAV4 Hybrid всегда являлся эталоном долговечности и эффективности. Он пользуется хорошей репутацией марки Toyota, а гибридная модель обеспечивает лучшую экономию топлива. У обновленной модели хорошие показатели обслуживания, и она может похвастаться несколькими критически важными функциями безопасности, что лишь подкрепляет аргументы в пользу этого выбора.

Subaru Outback

Модель всегда пользовалась популярностью из-за своей практичности и комфорта. Обновленная в 2025 модельном году, она получила технологические усовершенствования, которые заметно улучшают топливную экономичность. Универсальная полноприводная система подходит для разных поверхностей и климатических условий. Благодаря фокусу Subaru на надежности Outback не разочарует даже в долгосрочной перспективе.

Honda CR-V

Версия CR-V 2025 модельного года воплощает в себе некоторые из лучших аспектов современных автомобилей и добавляет передовые функции безопасности. Вместе с улучшенной компоновкой это создает более удобную для пользователя машину. Более того, со временем столь удачно разработанная машина теряет не так много стоимости, поэтому ее можно будет выгодно перепродать.

Kia Sorento

Вы можете выбрать Kia Sorento как с традиционной, так и гибридной силовой установкой. Гибридный вариант эксперты называют особенно удачным, ведь он был разработан для комфорта и предлагает большое внутреннее пространство вместе с достаточным количеством функций безопасности и в то же время сохраняя хорошую цену. Вдобавок идет весьма привлекательная гарантия от автопроизводителя.

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