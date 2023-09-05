На рынок выходит доступный электрический кроссовер из Китая. Фото

В продажу на европейский рынок выходит доступный электрический кроссовер BYD Seal U. Покупателей, окруженных лучшими моделями Volkswagen, BMW, Mercedes (и многими другими), новинка попытается привлечь ценой и экзотическим дизайном.

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Об новинке сообщает Carscoops. Китайский кроссовер BYD Seal U получился крупным автомобилем. Вместительный и практичный кузов вытянулся в длину на 4785 мм (колесная база – 2765 мм), ширина равна 1890 мм, а высота составляет 1668 мм).

Такие размеры позволили оформить багажник объемом 570-1465 л в зависимости от конфигурации салона. Электрическая силовая установка выдает мощность 218 л.с.

Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 с. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Покупатели смогут выбрать один из двух батарейных блоков. Аккумулятор емкостью 71,8 кВтч обеспечивает 420 км, 87 кВтч – 500 км.

Цена BYD Seal U пока не объявлена. Однако китайский электрокроссовер окажется доступнее своих конкурентов от Audi, BMW и Tesla.

На европейский рынок до конца 2023 года также выйдет большой электрический седан BYD Seal. Его предложат с разными силовыми установками мощностью от 308 до 523 л.с.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самом доступном электрическом кроссовере BMW – новинка получила отличные характеристики.