Можно ли продолжить движение по кругу? Непростая задача по ПДД

Большинство ДТП происходят на перекрестках, потому что водители либо не знают правила дорожного движения, либо пренебрегают ими. Неожиданное поведение на дороге равно опасной ситуации, поэтому всегда нужно вести себя согласно общеизвестным ПДД.

Не редко у водителей возникают вопросы движения по круговому перекрестку, ведь они встречаются значительно реже, чем обычные. Поэтому test_pdr.ua поделились тестовой задачей, которая проверит не только ваши знания, но и внимательность.

В какой ситуации водителю разрешено продолжить движение по кругу?

А. В первой;

Б. Во второй;

В. У обоих разрешено;

Г. У обоих запрещено.

Прежде всего важно обратить внимание на то, какими знаками и разметкой регулируется движение на перекрестке.

Для начала рассмотрим изображение номера 1. На нем мы не видим никаких знаков, кроме 5.38 Пешеходный переход.

Поэтому следует обратить внимание на дорожную разметку, а именно на разметку 1.18.

Она показывает разрешенные направления движения по полосам, в этом случае, на перекрестке. Она может применяться либо самостоятельно, либо в сочетании со знаками 5.16 или 5.18.

Поэтому, поскольку водитель черного авто находится на правой полосе, на которой разметка показывает только справа, он должен повернуть и не может продолжать движение по кругу.

Теперь рассмотрим второе изображение.

На нем мы уже не видим разметки 1.18, а видим знак 5.16 Направления движения по полосам.

Он показывает количество полос на перекрестке и разрешены направления движения по каждой из них. Следовательно, водитель зеленого авто также не может продолжать ехать по кругу.

Правильный ответ Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал нетипичную задачу о перекрестке.

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