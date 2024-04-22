Как поступить водитель авто на перекрестке: задача по ПДД

Перекресток – одно из самых сложных и опасных мест на дороге. Чтобы избежать ДТП, водители должны четко знать правила дорожного движения и уметь правильно реагировать в нетипичных ситуациях.

Когда на дороге активное движение, то в местах, где пересекаются потоки транспортных средств, двигающихся в разных направлениях, очень легко запутаться. Мы предлагаем вам решить интересную задачу от telegram-каналаА ти знаєш ПДР?, чтобы вы могли проверить свои знания.

Проезжая данный перекресток, водитель серого автомобиля должен:

А. Дать дорогу обоим автомобилям;

Дать дорогу обоим автомобилям; Б. Дать дорогу только зеленому автомобилю;

Дать дорогу только зеленому автомобилю; В. Проехать перекресток первым.

На изображении можно увидеть Т-образный перекресток. Согласно правилу 16.1, поскольку мы не наблюдаем ни светофоров, ни регулятора он нерегулируемый. Поэтому водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками.

На дороге, по которой двигается водитель серого авто, установлен знак 2.3 Главная дорога и табличка 7.8 Направление главной дороги

Согласно правилу 16.11, на нерегулируемых перекрестках водители, движущиеся по второстепенным дорогам, должны пропустить те транспортные средства, которые движутся по главной.

Відповідно до картинки, водій зеленого авто не має жодної переваги на дорозі. Но согласно табличке 7.8 и водитель черного, и водитель синего автомобиля находятся на главной дороге, так что нужно разобраться в том, кто из них должен дать дорогу другому. Давайте вспомним правило 16.14.

16.14 Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители двигающихся по ней транспортных средств должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Поэтому в действие вступает в правило 16.12, также известное, как правило правой руки. То есть на равнозначных дорогах водитель нерельсового транспортного средства должен пропустить находящихся справа участников дорожного движения. Это правило не действует только на перекрестках, где организовано круговое движение.

То есть правильный ответ В.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую хитрую задачу, но с другим типом перекрестка.

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