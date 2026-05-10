Можно ли остановиться для посадки пассажиров? Задание по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают подготовиться к экзамену и лучше понимать реальные ситуации на дороге. Часто водители ошибаются не из-за незнания правил, а из-за невнимательности к деталям в вопросе.

Такие задания тренируют логику, память и умение быстро оценивать дорожную обстановку. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, разрешается ли водителю красного автомобиля остановиться в обозначенном месте для посадки пассажиров?

Разрешается. Разрешается только в светлое время суток. Разрешается только в населенных пунктах. Условия, указанные в ответах 2 и 3. Запрещается.

Пояснение

В этой ситуации красный автомобиль останавливается для посадки пассажиров возле въезда в тоннель. Сам тоннель обозначен соответствующим дорожным знаком, поэтому может показаться, что такая остановка запрещена.

Действительно, тоннель является участком дороги с повышенной опасностью. В тоннелях запрещаются обгон, разворот, остановка и стоянка. Это связано с ограниченной видимостью, меньшим пространством для маневра и более высокими рисками для других участников движения.

Однако в правилах нет четкого запрета останавливаться перед тоннелем или после него. Запрет касается именно остановки в тоннеле, а не у въезда в него.

Поэтому водитель красного автомобиля в этой ситуации не нарушает правила, если останавливается в обозначенном месте для посадки пассажиров. При этом не имеет значения, происходит это в светлое или темное время суток, в населенном пункте или за его пределами.

Итак, правильный вариант – №1, разрешается.

