Может ли красное авто выполнить обгон? Тест на знание ПДД

Знание и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения(ПДД) является фундаментальным аспектом безопасного вождения. Это не просто формальность, а жизненная необходимость, которая помогает предотвратить дорожно-транспортные происшествия, сохранить жизнь и здоровье участников движения.

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Особенно критичным является понимание правил обгона, ведь этот маневр является одним из самых опасных на дороге, требуя от водителя максимальной внимательности и ответственности. От правильного решения в ситуации обгона зависит безопасность не только водителя, выполняющего маневр, но и других автомобилей на участке дороги.

Канал "По правилам" предложил водителям тест, позволяющий проверить свои навыки в этой сложной дорожной ситуации.

Тест по ПДД об обгоне

В тестовой ситуации перед нами участок дороги, на котором движутся три автомобиля. Синий и зеленый транспортные средства движутся прямо, а водитель красного автомобиля демонстрирует намерение выполнить обгон, включив левый указатель поворота.

Задача состоит в том, чтобы определить, разрешен ли такой маневр. Водителям предлагается выбрать один из пяти вариантов ответа:

Разрешается; Разрешается, если обе полосы впереди также заняты; Разрешается, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч; Условия, указанные в ответах 2 и 3; Запрещается.

При детальном рассмотрении изображения становится понятным, что дорога имеет две полосы для движения в одном направлении и одну полосу для встречного движения. Встречные полосы разделены сплошной линией дорожной разметки. Общеизвестно, что пересекать сплошную линию разметки запрещено. Однако существуют исключения, одним из которых является обгон одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. На первый взгляд, это правило могло бы позволить обгон в данной ситуации, если скорость автомобилей соответствует указанному условию.

Однако, главный аспект, который решает ситуацию, – это количество полос для движения в одном направлении. Если бы дорога имела только одну полосу для движения в данном направлении, тогда пересекать сплошную линию для обгона транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч, было бы разрешено. Но в нашем случае дорога имеет две полосы для движения в одном направлении.

Согласно пункту 11.4 Правил дорожного движения, на дорогах с двусторонним движением, которые имеют как минимум две полосы для движения в одном направлении, категорически запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги. Этот пункт не содержит никаких исключений относительно скорости обгоняемых транспортных средств или занятости полос. Следовательно, изображенный обгон красным автомобилем в этой ситуации категорически запрещается.

Ответ на тест по ПДД об обгоне

Таким образом, правильным вариантом ответа в этом тесте является "Запрещается", что соответствует пункту 5.

Это подчеркивает важность не только знания отдельных правил, но и умение их применять с учетом всех нюансов дорожной ситуации, особенно количества полос и типа разметки.

Правильное понимание и соблюдение этих норм является залогом безопасного и ответственного вождения.

OBOZ.UA ранее публиковал задание по ПДД, касающееся знания дорожных знаков.

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