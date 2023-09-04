Мощные и доступные: какие спортивные кроссоверы являются лучшими

Мощные кроссоверы становятся все популярнее. Покупателей привлекает скорость, к тому же некоторые из таких моделей являются доступными. Специалисты назвали лучшие машины в этом сегменте.

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Рейтинг составили эксперты What Car. Спортивные кроссоверы – интересный сегмент. Эти машины предлагают отдачу мощных моторов в сочетании с ежедневной практичностью. Фактически, это новый формат спорткара буднего дня. К тому же все эти модели дешевле привычных спортивных машин, которые всегда являются нишевым продуктом для самых состоятельных покупателей.

Лучшие спортивные кроссоверы 2023 года:

Ford Puma ST; Porsche Cayenne Coupe GTS; Aston Martin DBX; Porsche Macan T; Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio; Audi RS Q8; Audi SQ5; Volkswagen T-Roc R; Audi SQ8; Cupra Formentor.

На первом месте оказался Ford Puma ST. Преимущества кроссовера – отличная управляемость, качественная сборка и удобные кресла.

Нетрудно заметить, что в списке есть и премиальные модели. Например, кроссовер Aston Martin DBX – самый дорогой автомобиль в рейтинге. В то же время эта модель дешевле, чем классические спортивные купе британского бренда. А предлагает такую же мощность, но в сочетании с большим багажником и просторным вторым рядом кресел.

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