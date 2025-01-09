Mitsubishi подготовила доступный практичный кроссовер к суровому бездорожью. Фото

Mitsubishi подготовила свой популярный доступный кроссовер Delica D:5 к суровому бездорожью с помощью специального оборудования в рамках спецверсии Black Edition Active Seeker. Практичный автомобиль стал еще удобнее.

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О машине рассказали на сайте компании. Новый Mitsubishi Delica D:5 Black Edition Active Seeker создали для любителей приключений с помощью специального оснащения, которое сделает машину привлекательнее на бездорожье.

Автомобиль получил покрышки для бездорожья и особый стайлинг. На крыше появилась палатка.

Внедорожник подготовили для демонстрации в рамках Автошоу в Токио. Для дебюта там же создали гибрид Mitsubishi Outlander PHEV Night Seeker – особый вариант модели, который вдохновлен видеоигрой Metal Gear Solid.

Автомобиль получил измененный обвес, особый окрас кузова и новые колеса на внедорожных покрышках. В основе – кроссовер с мощной гибридной силовой установкой с отдачей более 300 л.с.

Ранее, как уже сообщал OBOZ.UA, стало известно про громкий успех нового кроссовера Geely, который привлек внимание покупателей свой низкой ценой.