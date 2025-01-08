Новый кроссовер Geely дешевле Дастера вызвал ажиотаж. Фото

Новый бюджетный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 2025 модельного года оказался очень успешным и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Автомобиль получился намного дешевле Дастера (при этом крупнее), покупателей привлекла новинка.

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Производитель нашел много желающих совершить покупку. В условиях стагнирующей экономики КНР низкая цена модели Geely оказалась очень уместной. По информации CarNewsChina, за первый месяц продаж покупателям поставили 20 000 автомобилей.

Новый Geely Galaxy Starship 7 создали с целью предложить неприхотливым китайским покупателям очередной дешевый автомобиль, который действительно очень нужен стране. Ведь премиальные бренды (даже домашние) в Китае сегодня чувствуют себя плохо.

Длина автомобиля составляет 4740 мм при колесной базе в 2755 мм, ширина – 1905 мм, а высота равна 1685 мм.

Китайский кроссовер Geely Galaxy Starship 7 – это гибрид. Он основан на 110-сильном бензиновом двигателе объемом 1,5 л. Цена Geely Galaxy Starship 7 – от 13 600 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный кроссовер VW: стали известны плюсы и минусы этой модели.