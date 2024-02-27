Mitsubishi готовит необычный недорогой внедорожник: каким он будет

Новый внедорожник Mitsubishi Delica будет недорогой моделью, которую выполнят в необычном формате. Минивэн повышенной проходимости – редкий сегодня вид. Компания готовит новое поколение этой машины.

О новинке сообщили на сайте BestCarWeb. Там же подготовили свои изображения, которые демонстрируют, каким получится новый автомобиль. Дизайн выполнили в стиле концепта Mitsubishi D:X, который прямо намекал на долгожданную модель, которая в последний раз сменила поколение в 2007 году.

Вариант будущего внедорожника с очень практичным кузовом, полноприводной трансмиссией и высоким клиренсом показали с брутальным дизайном и кузовом простой геометричной формы. Передние фары и задние фонари выполнены в формате узких полосок.

Внимание привлекают крупные колеса и пластиковые неокрашенные защитные детали на кузове. Стоит отметить также большую площадь остекления, которая сделает салон Mitsubishi Delica 6 поколения еще просторнее.

Силовая установка – гибридная, мощностью около 250 л.с. Новый внедорожник можно будет подзаряжать от внешней сети, то есть это плагин-гибрид. Ориентировочная цена Mitsubishi Delica 2025 модельного года – 30 000 долларов.

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