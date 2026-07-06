Mercedes выпустит 10 новых авто в ближайшее время

Компания Mercedes-Benz официально приступила к реализации беспрецедентного плана по выпуску и модернизации своих автомобилей. Совместно со своими подразделениями AMG и Maybach бренд стремится вернуть утраченные позиции после заметного сокращения глобального спроса в прошлом году.

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Стратегия автопроизводителя основана не только на создании принципиально новых электромобилей, но и на существенном продлении жизненного цикла уже существующих популярных моделей. В рамках этой глобальной экспансии компания готовит к выпуску целый ряд знаковых новинок, отмечает издание motor1.com.

Mercedes S-Class 2027

Обновленный флагман марки получил фирменный дизайн фар и задних фонарей с трехлучевой звездой.

Салон седана теперь напоминает полностью электрический EQS благодаря новой конфигурации многочисленных дисплеев, а покупатели впервые могут заказать полностью безкожную отделку интерьера. Линейку двигателей пополнил новый 530-сильный V8, тогда как топовый V12 остался эксклюзивом для рынков Северной Америки, Китая и Ближнего Востока из-за жестких экологических стандартов Европы. Отдельно обновилась бронированная версия Guard с баллистической защитой класса VR10, которая получила более 2700 уникальных новых деталей.

Mercedes C-Class EQ

Этот совершенно новый электрический седан получил самобытный дизайн с ретро-элементами, избежав слишком округлых форм старших моделей EQE и EQS.

Благодаря специализированной электрической платформе автомобиль имеет увеличенную колесную базу, что обеспечивает больше пространства в салоне, а также дополнительный передний багажник. Интерьер более дорогих версий впечатляет цельным 39,1-дюймовым экраном. Батарея емкостью 94,5 кВт⋅ч гарантирует запас хода до 762 километров, а базовая полноприводная версия C400 4Matic развивает мощность 482 лошадиных сил.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Амбициозный пятидверный лифтбэк стал первым электромобилем бренда из Аффальтербаха, построенным на уникальной архитектуре.

Чтобы привлечь консервативных клиентов, разработчики оснастили новинку системами искусственного воспроизведения звука двигателя V8 и симуляции переключения передач. Топовая модификация GT63 получила три электродвигателя суммарной мощностью 1153 конских сил, что позволяет разгоняться до первой "сотни" всего за две секунды. Кроме того, модель поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 600 кВт.

Mercedes-AMG GLE 63 S/GLS 63

Крупнейшие кроссоверы и внедорожники марки сохранили традиционные двигатели, получив под капотом 4,0-литровый битурбо V8 мощностью 603 конских силы с мягко-гибридной 48-вольтовой технологией.

Модели в стандартной комплектации оснащены адаптивной пневматической подвеской и системой активной стабилизации кренов кузова, которая анализирует дорожное покрытие до 1000 раз в секунду. Салон отличается привычной архитектурой с вертикальными экранами, а благодаря эксклюзивной программе Manufaktur доступны дорогие варианты кожаной отделки.

Mercedes-AMG GLC 53

После волны критики в адрес слишком сложных четырехцилиндровых гибридных установок подразделение AMG возвращает под капот GLC более мощные двигатели.

Новая модификация оснащена 3,0-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 443 конских сил с функцией кратковременного увеличения мощности до 472 к.с. Автомобиль, который также будет доступен в кузове купе, впервые среди кроссоверов бренда получил режим дрифта, полноуправляемое шасси и специальную выхлопную систему с улучшенным звучанием.

Mercedes VLE

Этот роскошный электромобиль призван объединить комфорт премиального седана и практичность минивэна.

Модель получила трехрядный салон на восемь мест с возможностью демонтажа сидений и высококачественные материалы отделки без дешевого пластика. Полноприводная силовая установка развивает 415 лошадиных сил, а батарея емкостью 115 кВт·ч обеспечивает до 700 километров автономного пробега. В будущем запланирован выпуск удлиненной версии и роскошного варианта под суббрендом Maybach.

Mercedes C-Class (рестайлинг)

Традиционная линейка C-Class с двигателями внутреннего сгорания готовится к плановому обновлению в середине своего жизненного цикла.

Ожидается, что дизайн экстерьера и интерьера будет выполнен в соответствии со стилистикой нового электромобиля C-Class EQ для обеспечения единого визуального восприятия модельного ряда. Благодаря появлению родственного кроссовера с шестицилиндровым двигателем, версия C53 с "шестеркой" фактически подтверждена для кузовов седан и универсал, тогда как дизельные агрегаты останутся в производстве еще на несколько лет.

Mercedes GLA

С точки зрения объемов коммерческих продаж, новое поколение самого маленького кроссовера GLA станет ключевой премьерой года.

Автомобиль будет иметь полностью идентичный дизайн как для версий с традиционными двигателями, так и для электрических модификаций. Покупателям предложат электрические варианты с батареями емкостью 58 и 85 кВт·ч с задним или полным приводом, а также бензиновые 1,5-литровые мягкие гибриды с передним или полным приводом.

Mercedes CLE с двигателем V8

Немецкий бренд завершает подготовку к выпуску модификации CLE с мощным восьмицилиндровым двигателем.

Производитель планирует представить две разные версии: серийную модель CLE 63 и лимитированный вариант для эксклюзивной линейки Mythos. Экстремальная версия Mythos получит значительно более агрессивный дизайн кузова и 4,0-литровый V8, мощность которого будет увеличена до 646 конских сил, а тираж будет ограничен всего 30 экземплярами для всего мира.

Новые внедорожники серии G-Class

Компания активно работает над расширением семейства "Гелендвагена", готовя к возвращению открытую версию G-Class Cabriolet, которая должна получить мощный двигатель от AMG G63.

Кроме того, в стадии разработки находится более компактный внедорожник, известный как "Little G". Несмотря на первоначальные планы сделать уменьшенную версию исключительно электрической, под давлением дилеров производитель согласился сохранить в линейке версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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