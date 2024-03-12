Mercedes не откажется от своих самых дешевых моделей

Немецкий Mercedes, который известен как производитель дорогих автомобилей, в 2024 году решил пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на более дешевых моделях для увеличения продаж.

По сообщениям Motor1, в 2024 году Mercedes планировал прекратить производство A-Class. Это базовая и самая доступная модель компании. Теперь жизненный срок Mercedes A-Class продлили до 2026 года.

Новая стратегия немецкого автопроизводителя направлена на более высокие продажи. Даже если это касается реализации менее маржинальных доступных машин. Ранее компания провела встречу в США со своими американскими дилерами, которым сообщили о новых планах продаж.

Ранее Mercedes разработал стратегию усиления своего присутствия в престижных сегментах с помощью моделей S-Class, SL и G-Class, а также линеек автомобилей AMG и Maybach. Вдобавок планировали нарастить производство электромобилей, но от этого тоже отказались. Такие машины нельзя продать в большом количестве в короткие сроки.

Теперь решили сделать акцент на моделях подешевле. Цель – продать в США более 300 000 машин в 2024 году. К слову, дилерам новая стратегия понравилась. Им легче продавать такие модели регулярно, чем долго ждать покупателя для авто стоимостью 100 000 долларов.

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