Mazda раскрыла секрет своего нового недорогого кроссовера. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения рассекречен официально. Разумеется, автомобиль опять должен стать самой популярной моделью компании. Но у кроссовера есть еще одно задание. Производитель раскрыл этот секрет.

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Как стало известно Motor1, стиль Mazda CX-5 2026 модельного года распространится и на другие модели бренда. Эту миссию новой Mazda CX-5 действительно можно назвать неожиданной. Особенно с учетом того, что внешность долгожданного кроссовера не преподнесла сюрпризов – автомобиль выглядит как обновленная версия предыдущего поколения.

Новый дизайн Mazda CX-5 3 поколения все же оказался эволюционным. Несмотря на то, что всю внешность нарисовали заново, облик остался очень узнаваемым. Но даже в этом случае японский производитель найдет свежие элементы, которые появятся на других моделях Mazda.

Новая Mazda CX-5 2026 модельного года стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – прежний бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже машина ожидается до конца 2025 года.

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