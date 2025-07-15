Долгожданный Mercedes с большим багажником показали на новых фото

Новый Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года является более практичным вариантом самого дешевого электрического седана немецкого бренда. Модель с большим багажником показали на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что практичный универсал Mercedes CLA Shooting Brake после официальной премьеры присоединится к линейке модели. Это долгожданная практичная модификация CLA 3 поколения.

Элегантный дизайн достался от седана (который вырос до 4,7 м в длину), но заднюю часть кузова изменили, чтобы предложить более практичный багажный отсек. Его объем составляет 455 л (и 1290 л, если сложить задние кресла).

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения позже предложит более широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер Kia получил электрическую силовую установку.