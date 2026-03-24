Mazda раскрыла главный секрет новой недорогой модели

Популярный недорогой спорткар Mazda MX-5 остается одним из немногих актуальных автомобилей в постоянно сокращающемся сегменте рынка. Новая модель уже в разработке – и производитель раскрыл ее главный секрет.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Производитель намерен сохранить минимальный вес Mazda MX-5 нового поколения до 1000 кг. Автомобиль даже может оказаться легче актуального родстера из Японии.

В медиа предполагают, что новая Mazda MX-5 не получит гибридную силовую установку. Ведь электрификация помешает известной философии модели, которая сосредоточена вокруг небольшой массы автомобиля.

Производитель активно работает над следующим поколением MX-5. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Ранее сообщалось, что он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

