Машины недорогие, но продаж стало больше: как чувствует себя авторынок в Украине

В Украине авторынок продолжает свой рост. Опубликована статистику продаж новых автомобилей за март 2024 года. На вершине рынка как всегда недорогие машины, однако впервые за долгое время в пятерку лидеров прорвался премиальный бренд.

В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых легковых автомобилей среди частных покупателей. Всего в марте купили 6,7 тысяч машин. Этот результат на 50% превышает показатели марта 2023 года.

Самые популярные новые автомобили в Украине в марте 2024 года:

Toyota – 1021 шт.; Renault – 955 шт.; Skoda – 452 шт.; Volkswagen – 444 шт.; BMW – 381 шт.

Как всегда, топ-5 марок автомобилей по продажам в Украине представляют преимущественно производители недорогих моделей, которые пользуются самым высоки спросом. Лидирующим автопроизводителем оказалась Toyota с 1021 проданной машиной.

Но на пятое место попал премиальный бренд – BMW с 381 автомобилем. С точки зрения отдельных моделей рынок опять возглавил бюджетный кроссовер Renault Duster с 920 проданными экземплярами.

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