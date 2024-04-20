Лучший выбор: какие авто прослужат вдвое дольше
Автомобиль – это серьезная инвестиция, одновременно требующая и значительных затрат. Конечно, при выборе авто в первую очередь обращают внимание на соотношение цены и качества. Часто после покупки водителям приходится столкнуться с неприятностями: частыми поломками, дорогим техническим обслуживанием или высокими расходами топлива.
Эксперты провели тщательный анализ рынка и определили, какие автомобили могут прослужить вдвое дольше. В то время как средний автомобиль имеет лишь 11,8% вероятности выдержать более 400 тысяч км, некоторые модели имеют гораздо больше шансов достичь этого рубежа.
20. Toyota Sienna
- Какая вероятность выдержать более 400 000 км: 23,3%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2x
19. Ram 3500
- Какая вероятность выдержать более 400 000 км: 24,3%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,1x
18. Ram 2500
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 26,3%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,2x
17. Chevrolet Avalanche
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 26,7%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x
16. Honda Accord
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,1%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x
15. Honda CR-V
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,5%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x
14. Honda Element
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,8%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,4x
13. Acura MDX
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 29,2%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,5x
12. Chevrolet Silverado 1500
- Шанс выдержать более 400 000 км: 31%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,6x
11. Toyota Avalon
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 33,1%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,8x
10. Toyota 4Runner
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 41%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x
9. Chevrolet Silverado 2500HD
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,2%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x
8. GMC Sierra 2500HD
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,3%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x
7. Toyota Tacoma
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,7%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x
6. Honda Pilot
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 42,7%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,6x
5. Форд F-250 Super Duty
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 43,6%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,7x
4. Toyota Sequoia
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,1%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4x
4. Toyota Tundra
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,9%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,1x
2. Toyota Land Cruiser
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,9%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,1x
1. Форд F-350 Super Duty
- Вероятность выдержать более 400 000 км: 49,1%
- Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,2x.
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