Лучших не найдете: названы самые удачные модели внедорожников

Внедорожники уверенно возглавляют рейтинги качественных и надежных автомобилей. Модели предлагают комфорт, экономию топлива, отличную управляемость и маневренность.

Эксперты What Car обнародовали перечень внедорожников с полным приводом, идеально курсирующих по бездорожью. На вершине рейтинга – BMW X7 и Range Rover, однако список пополнился и неожиданными моделями: Grenadier является относительным новичком, тогда как Wrangler может проследить свои корни к началу 1940-х годов.

Jeep Wrangler

Wrangler в варианте Rubicon является не только самым мощным внедорожником в продаже, но и, пожалуй, самым интересным. С тремя блокировками дифференциала и правильной коробкой с низким диапазоном, которую вы включаете с помощью старомодного рычага, вы чувствуете себя должным образом вовлеченным в опыт вождения по бездорожью. Wrangler меньше, легче и компактнее, чем Defender 110, Grenadier и Ranger.

Ford Ranger Raptor

Raptor стал неожиданной звездой этого теста. Учитывая, что он был разработан в Австралии, эксперты подозревали, что он будет лучшим на быстрых грунтовых дорогах и широких пространствах из гравия, но даже не думали, что Raptor будет столь ошеломляющим на бездорожье.

Ineos Grenadier

Grenadier очень впечатляет. Он имеет большие возможности на бездорожье, обеспечивает отличный тактильный подход и выглядит абсолютно пуленепробиваемым. Если Ineos сможет найти способ упростить процедуру блокировки дифференциала и улучшить рулевое управление, то станет еще более обольстительным предложением для любителей бездорожья.

Dacia Duster

Контроль спуска с холма у Дастера стандартный, и можно легко переключаться между передним и полным приводом. Коробки с низким диапазоном передач нет, но очень низкая первая передача шестиступенчатой механической коробки разработана, чтобы компенсировать это. На топовых моделях Duster Extreme доступен полный привод. На практике, преодолевая песчаный или грязный склон после приличного разбега, трудно заметить разницу между системой Ignis и системой блокировки Duster.

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid SZ5 Allgrip

Ignis можно приобрести с опциональной системой полного привода, а также разумной системой контроля тяги на бездорожье под названием Grip Control. По словам производителя, Suzuki Ignis является "достаточно крепким и универсальным, чтобы отправиться на природу". Это смелое утверждение, если учесть, что его дорожный просвет в 180 мм достаточно ограничен, а шины более разработаны для эффективности, чем для сцепления с бездорожьем.

Nissan Ariya Evolve

Эта версия имеет полный повод и больший дорожный просвет, чем конкуренты. Однако тесты были не очень удачными: Ariya преодолела всего 35% подъема. Остановившись на полпути вверх, автомобиль просто отказался сдвинуться с места, говорят эксперты. Его экологически ориентированные шины Dunlop Sport Maxx 050 не нашли преимущества на бездорожье. И когда тестировщики попытались контролируемо спустить Арию вниз с холма, ее слишком навязчивая система контроля стабильности очень усложнила этот процесс; тормоза схватились непредсказуемым образом, столкнув машину с линии. После того, как Ariya чуть не застряла боком на холме, эксперты решили не подвергать авто еще более напряженным испытаниям.

Subaru Solterra Limited

С включенным режимом X-Mode Subaru Solterra поднимался на 35% подъема, будто его даже не было, с системой контроля тяги мягко извлекая наилучшее сцепление, которое могла иметь каждая из шин, благодаря тонкому электрическому контролю крутящего момента. Subaru остался верен своим традициям, предоставив своему первому электрическому внедорожнику надлежащие внедорожные возможности. В отличие от близнеца Toyota bZ4X, Solterra поставляется только с полным приводом с настройкой режима X для дополнительного сцепления на сложной местности.

Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic HSE

Специалисты протестировали самый совершенный Defender в продаже: гибридный P400e, подключаемый от сети. Пневматическая подвеска, блокировка центрального дифференциала, контроль спуска на склоне и коробка с низким диапазоном передач являются стандартными, но за внедорожный круиз-контроль и блокировку заднего дифференциала придется доплатить.

BMW X7 xDrive40i M Sport

У X7 нет модных режимов вождения, блокировки дифференциалов, низкочастотной коробки или внедорожных шин. Однако авто оснащено регулируемой по высоте пневматической подвеской и контролем спуска. Можно заказать X7 с 3-литровым дизельным и бензиновым двигателем.

Range Rover D350

Эта версия оснащена регулируемой по высоте пневматической подвеской, рулевым управлением всеми колесами и центральным и задним дифференциалами с блокировкой. Большое количество широкоугольных камер также облегчает управление на бездорожье и парковку.

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