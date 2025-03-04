Лучшие японские авто для небольшого бюджета: удачные модели

Японские авто заслужили хорошую репутацию благодаря неизменной надежности, долговечности и, что немаловажно, доступности. Даже водители с ограниченным бюджетом могут позволить себе действительно качественный автомобиль, если он происходит из Японии.

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Но на какие недорогие модели следует обратить особое внимание? Об этом рассказали эксперты издания GoBankingRates. Они назвали пятерку "японцев", которые почти никогда не разочаровывают своих владельцев.

Honda Civic

Эксперты авторынка говорят о Civic, как об одном из самых надежных вариантов авто в принципе. А еще это отличный автомобиль для людей с ограниченным бюджетом, поскольку он не требует особого ухода. Если вы хотите отложить визит к механику на как можно более длительный срок, все, что вам понадобится – это своевременно менять моторное масло, обслуживать тормоза и следить за уровнем и состоянием всех технических жидкостей. Из других преимуществ Civic – низкий расход топлива и хорошие цены на б/у варианты.

Mazda 3

Mazda 3, доступна как седан, так и как хэтчбек. Модель отличается быстрым ускорением благодаря двигателю с турбонаддувом. В ней также используются более качественные материалы, чем можно было бы ожидать в этом ценовом сегменте. И все это за достаточно умеренные деньги. Вдобавок двигатели Skyactiv от Mazda хвалят за долговечность и умеренный аппетит к топливу.

Toyota Corolla

Corolla надежна и неприхотлива – и в этом ее главный плюс. А еще ее просто ремонтировать, потому что детали не стоят дорого и постоянно находятся в доступе. Вдобавок вы получите приятный расход топлива, хорошие функции безопасности и долговечность – авто легко может проехать со своим владельцем более 300 000 километров и оставаться в хорошем состоянии.

Subaru Crosstrek

Еще один японский автомобиль, который со временем сохраняет свою ценность и совсем нечасто испытывает механические проблемы при обслуживании. Полноприводный внедорожник Subaru Crosstrek идеально подходит для водителей, которые ищут что-нибудь мощное для работы в неблагоприятных дорожных условиях.

Nissan Versa

Versa – это одна из самых дешевых машин, доступных на рынке. При этом она может похвастаться простотой в обслуживании и отличной экономией топлива. Даже самая дорогая комплектация SR не сильно ударит вас по карману. Однако даже более скромные версии обеспечат своему владельцу очень приятный набор функций.

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