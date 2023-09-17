Лучшие универсалы 2023 года: какое авто выбрать

Универсалы – это отличный выбор для семей, потому что они имеют удобный салон и достаточно места в багажнике. Кроме того, задние сиденья легко складываются, что дает возможность положить больше вещей.

Издание What Car составило список лучших универсалов 2023 года. Эти модели практичны, удобны и оборудованы современными технологиями.

Skoda Superb Estate

Этот автомобиль сочетает в себе практичность, комфорт и низкие затраты на обслуживание. Модель доступна и с бензиновым, и дизельным двигателями. Пассажирам будет удобно сидеть на мягких сиденьях, в салоне достаточно простора, чтобы уместить все необходимые вещи и при этом наслаждаться тихой поездкой.

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Skoda Octavia Estate

Все модели Octavia предлагают стандартное оборудование и просторный салон, но универсал имеет большой багажник. Вы сможете поместить туда девять ручных чемоданов, это в два раза меньше, чем может вместить больший универсал Skoda Superb, но все же достаточно, чтобы собрать все необходимое.

BMW 5 Series Touring

Это очень привлекательный универсал представительского класса, он удобен, тих и приятен в управлении, а салон очень элегантный. Стандартная задняя подвеска с самовыравниванием помогает справляться с большими нагрузками. Багажник может вместить восемь ручных чемоданов. Вы можете выбрать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателями.

MG5 EV

Это один из самых лучших электрических универсалов. Хотя багажник не очень велик, но вы сможете вместить все необходимые вещи, чтобы это не мешало другим пассажирам. Автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем и безключевым доступом и запуском.

Citroën C5 X

Citroën C5 X будет стоить дороже, чем некоторые универсалы, даже если вы выберете экономную гибридную версию. Но авто точно не разочарует вас. У него хороший дизайн, комфортный салон и просторный багажник.

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