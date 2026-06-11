Лучшие подержанные авто: рейтинг 2026 года

Рынок подержанных авто остается одним из самых интересных для покупателей. Одни ищут экономный хэтчбек для ежедневных поездок, другие – семейный универсал или кроссовер, а кто-то мечтает о спортивном купе, кабриолет или даже настоящий премиум-класс по цене нового бюджетника.

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Однако большой выбор имеет и обратную сторону: среди сотен моделей не всегда легко понять, какая машина действительно стоит внимания. Именно поэтому рейтинги лучших подержанных авто помогают быстрее сориентироваться и не потратить деньги на неудачный вариант.

Volkswagen Golf Mk7

Volkswagen Golf седьмого поколения возглавил рейтинг благодаря своей универсальности. Это один из тех автомобилей, который подходит очень широкому кругу водителей: от тех, кому нужна экономная машина на каждый день, до покупателей, которые хотят практичный, но в то же время приятный в управлении хэтчбек.

Golf Mk7 считают лучшей покупкой на вторичном рынке, чем следующий Golf Mk8. Его ценят за надежность, более удобную мультимедийную систему, качественную отделку салона и общее ощущение более дорогого автомобиля.

Дизельные версии подходят тем, кто много ездит, ведь они выносливы и экономны. В то же время наиболее удачными для многих покупателей могут быть бензиновые моторы объемом 1,4 или 1,5 литра, которые сочетают умеренный расход топлива и достаточную динамику. Перед покупкой стоит проверить работу адаптивного круиз-контроля и внимательно просмотреть сервисную историю.

Для тех, кому хочется больше скорости и характера, есть Golf GTI. Он остается одним из лучших повседневных хот-хэтчей: быстрый, достаточно практичный и не слишком сложный для ежедневного использования.

BMW 3 Series Touring Mk7

BMW 3 Series Touring седьмого поколения – один из лучших вариантов среди универсалов. Эта модель сочетает практичность семейного авто с управляемостью, которую традиционно ожидают от BMW.

Среди главных преимуществ модели – комфортная подвеска, качественный салон, премиальное ощущение внутри и хорошее поведение на дороге. На трассе автомобиль спокойный, экономный и удобный, а на извилистой дороге может быть значительно интереснее в управлении, чем многие конкуренты.

Дизельный BMW 320d считается сильным универсальным вариантом, ведь хорошо сочетает экономичность и динамику. Также стоит обратить внимание на 330e – плагин-гибридную версию, которая может проезжать часть пути только на электротяге. Для тех, кто хочет больше мощности, интереснее будут шестицилиндровые M340d или M340i.

При осмотре дизельных версий надо обратить внимание на возможные проблемы с цепью ГРМ, сажевым фильтром и системой EGR. Также могут случаться программные сбои мультимедийной системы, хотя в целом она удобна и интуитивна.

Skoda Kodiaq Mk1

Skoda Kodiaq первого поколения – удачный выбор для тех, кому нужен практичный семейный SUV. Это первый семиместный кроссовер Skoda, который быстро стал популярным благодаря простору, функциональности и хорошему соотношению цены и возможностей.

Kodiaq хорошо справляется с главными задачами семейного авто: он практичный, удобный, достаточно экономный и универсальный. На выбор есть разные двигатели и комплектации, часть автомобилей имеет полный привод. Бензиновый 1,4-литровый мотор хорошо подходит для более коротких поездок и городского использования, тогда как 2-литровый дизель будет лучшим вариантом для дальних поездок по трассе.

Серьезных системных проблем у Kodiaq не так много, но проверить авто все равно надо внимательно. Среди возможных слабых мест упоминают подвеску, электронику, сбои мультимедиа, а также работу автоматической коробки DSG на машинах с большим пробегом.

Land Rover Defender

Defender поражает универсальностью: он хорошо едет по асфальту, имеет удобный и просторный салон, много места для вещей и очень серьезные внедорожные возможности. Именно эта комбинация делает его привлекательным для покупателей, которые хотят один автомобиль и для города, и для путешествий, и для сложных маршрутов.

Самым практичным вариантом считается Defender 110. Более короткий Defender 90 лучше подходит для настоящего бездорожья благодаря меньшей колесной базе, но он уступает практичностью. Defender 130 стоит рассматривать только тем, кому действительно нужен очень большой багажник и больше мест.

При покупке надо быть осторожным с ранними двигателями Ingenium. В дизельных версиях могут случаться забитый сажевый фильтр и проблемы с турбинами. Также сообщают о неисправностях пневмоподвески и программных сбоях. Более надежными считаются более поздние шестицилиндровые дизели D250 и D350.

Toyota Corolla Mk12

Toyota Corolla двенадцатого поколения – один из самых сильных вариантов для тех, кто ищет надежный и недорогой в содержании семейный автомобиль. Corolla доступна с бензиновым 1,2-литровым турбомотором, а также с гибридными установками на базе 1,8- или 2-литрового двигателя. Именно гибриды особенно интересны, ведь они позволяют получить очень низкий расход топлива и спокойное поведение в городском движении.

Среди преимуществ модели – комфортная подвеска, легкость управления, понятный салон и хорошая эргономика. Большие физические кнопки и переключатели делают автомобиль простым в использовании, что сегодня нравится многим водителям даже больше, чем полностью сенсорные интерфейсы.

Corolla доступна в разных кузовах: хэтчбек, седан, универсал и даже коммерческая версия. Самыми распространенными на рынке являются именно хэтчбеки. В рейтингах надежности модель также имеет сильные позиции, что делает ее одной из самых безопасных покупок среди подержанных семейных авто.

Mercedes-Benz S-Class Mk6

Mercedes-Benz S-Class шестого поколения – выбор для тех, кто хочет максимум роскоши на вторичном рынке. Когда эта модель появилась в 2013 году, она установила очень высокий стандарт для представительских седанов.

Главные преимущества S-Class – тишина, плавность хода, дорогой салон и ощущение полного комфорта. Это автомобиль, созданный для спокойных поездок, в котором особенно ценятся не только технические характеристики, но и общая атмосфера.

Лучше всего смотреть на удлиненную версию, ведь она предлагает больше пространства для задних пассажиров и еще лучше раскрывает характер модели. Дизельный S400d считается хорошим выбором, тогда как бензиновые версии демонстрируют лучшую динамику. AMG-модификации S63 и S65 – это уже отдельная история для тех, кто хочет роскошь вместе с очень высокой производительностью.

Несмотря на сильную репутацию, S-Class надо тщательно проверять. Могут случаться неисправности подушек безопасности, проблемы с коробкой передач, утечки масла из турбин или двигателя, а также неполадки, связанные с натяжителем цепи ГРМ. Купить такой автомобиль дешево можно, но содержать его дешево не получится.

BMW M2 Mk1

BMW M2 первого поколения – лучший вариант в этом списке для тех, кто ищет спортивный характер и яркие эмоции от вождения. Когда модель была новой, она была самым доступным автомобилем BMW M, а сегодня стала очень привлекательной покупкой на вторичном рынке.

Под капотом M2 установлен шестицилиндровый двигатель мощностью 365 л.с. Его можно было совместить как с автоматической коробкой передач, так и с шестиступенчатой механикой. Именно механическая версия лучше всего соответствует характеру этого автомобиля, даже если переключение не является идеально тактильным.

Перед покупкой надо проверить историю обслуживания, состояние тормозов и шин, а также возможные утечки масла или охлаждающей жидкости. Для тех, кто хочет еще более острую управляемость и более мощный 404-сильный двигатель, стоит смотреть на BMW M2 Competition.

Mazda MX-5 Mk4

Лучшим выбором считается версия с 2-литровым двигателем. Ранние автомобили имели 158 л.с., но после обновления в конце 2018 года мощность выросла до 181 л.с. Именно обновленную версию стоит выбирать, если бюджет позволяет.

Все 2-литровые MX-5 также получили более жесткие амортизаторы и дифференциал повышенного трения. Благодаря этому родстер лучше раскрывается на извилистых дорогах, где важны точность, легкость и баланс.

Надежность в целом хорошая, но слабые места есть. Ранние механические коробки могут иметь проблемы с переключением, а посторонние звуки из трансмиссии могут свидетельствовать о более серьёзных неисправностях. Также надо проверить крышу на повреждения и внимательно осмотреть днище на следы коррозии.

Ford Fiesta ST Mk8

Турбированный трехцилиндровый двигатель обеспечивает Fiesta ST хорошую динамику, а точная механическая коробка передач делает управление приятным и вовлеченным. Одно из главных преимуществ модели – шасси: автомобиль очень стабилен при разгоне и одновременно живой в поворотах.

Версия ST-2 может быть доступнее, но ST-3 будет интереснее благодаря лучшему оснащению, включая подогрев сидений и автоматические фары. Хороший экземпляр с умеренным пробегом может стать очень удачной покупкой.

Перед покупкой надо внимательно проверить кузов на следы ремонта, а также состояние тормозов и шин. Fiesta ST часто используют для активной езды или трек-дней, поэтому износ может быть значительно больше, чем кажется по пробегу. Также важно убедиться, что двигатель Ecoboost регулярно обслуживался.

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