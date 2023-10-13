Лучшие недорогие электрокары с большим запасом хода: список от экспертов

Эксперты назвали лучшие электрокары 2023 года. Доступные модели предлагают большой запас хода, поэтому с ними не возникает проблем в ежедневной эксплуатации.

С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные автомобили.

Лучшие электромобили по запасу хода 2023 года:

Polestar 2 – 653 км; Tesla Model 3 – 602 км; Ford Mustang Mach-E – 599 км; BYD Seal – 570 км; Volkswagen ID.3 – 558 км; Cupra Born – 550 км; Nissan Ariya – 529 км; Volkswagen ID.4 – 528 км; Volkswagen ID.5 – 526 км; MG4 – 520 км; Hyundai Kona Electric – 513 км; Toyota bZ4X – 512 км.

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В тройке лидеров – Polestar 2 от Volvo, Tesla Model 3 и кроссовер Ford Mustang Mach-E в стиле знаменитого масл-кара.

Самые дешевые модели в списке – Volkswagen ID.3, MG4 и Hyundai Kona Electric. Но, как видно, своими показателями они тоже не разочаруют.

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