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Лучшие недорогие электрокары с большим запасом хода: список от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
246
Toyota bZ4X

Эксперты назвали лучшие электрокары 2023 года. Доступные модели предлагают большой запас хода, поэтому с ними не возникает проблем в ежедневной эксплуатации.

С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные автомобили.

Лучшие электромобили по запасу хода 2023 года:

  1. Polestar 2 – 653 км;
  2. Tesla Model 3 – 602 км;
  3. Ford Mustang Mach-E – 599 км;
  4. BYD Seal – 570 км;
  5. Volkswagen ID.3 – 558 км;
  6. Cupra Born – 550 км;
  7. Nissan Ariya – 529 км;
  8. Volkswagen ID.4 – 528 км;
  9. Volkswagen ID.5 – 526 км;
  10. MG4 – 520 км;
  11. Hyundai Kona Electric – 513 км;
  12. Toyota bZ4X – 512 км.
Polestar 2
Видео дня

В тройке лидеров – Polestar 2 от Volvo, Tesla Model 3 и кроссовер Ford Mustang Mach-E в стиле знаменитого масл-кара.

Самые дешевые модели в списке – Volkswagen ID.3, MG4 и Hyundai Kona Electric. Но, как видно, своими показателями они тоже не разочаруют.

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