Лучшие компактные внедорожники: топ гибридных авто

Электромобили несомненно являются будущим автомобилестроения, но электрификация транспорта дает немало возможностей в комбинировании силовых установок разных типов. В частности еще долгое время хорошим выбором будут оставаться плагин-гибриды.

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Как пишет издание Autoexpress, компактный внедорожник с гибридным двигателем сейчас хороший выбор для тех, кому нужен более эффективный и гибкий в вариантах использования автомобиль. Комбинация силовых установок – это хороший способ сократить общий запас хода, но при этом обеспечить хорошие продажи для производителя. Именно поэтому эксперты издания собрали десятку самых лучших компактных внедорожников-гибридов.

Dacia Duster

Дочерняя компания Renault известна тем, что выпускает практичные автомобили, приносящие максимальную пользу. Пожалуй, наиболее утилитарным из них является Dacia Duster – небольшой внедорожник, крепкий, просторный, с простым интерьером и высокой проходимостью на бездорожье, если он оснащен полным приводом. Полная гибридная версия модели совмещает 1,6-литровый бензиновый двигатель с электрической поддержкой. Dacia утверждает, что этот автомобиль может ездить только на электротяге до 80% времени в городских условиях. Тесты показали, что гибридный Duster тратит в среднем 4,26 л горючего на 100 км пути. И это отличный результат для такого небольшого внедорожника, который является универсальным во всех отношениях.

MG ZS Hybrid+

Недавнее возрождение британского бренда MG возглавил MG ZS – небольшой внедорожник с отличной ценой, теперь доступный исключительно в гибридном исполнении. Несмотря на потерю чисто электрической мощности (по крайней мере, пока), новый ZS претерпел ощутимое улучшение. Он великолепен на дороге, предлагает большое количество внутреннего пространства и действительно экономен. К тому же он очень доступен по цене. ZS использует 1,5-литровую бензиново-электрическую гибридную установку. Большую часть времени колеса приводит в движение электродвигатель, а классическая силовая установка включается ему на помощь из-за достаточно нетрадиционной трехступенчатой автоматической коробки. В результате, однако, достигается хорошая производительность (193 л.с. и 465 Нм крутящего момента) и реальная экономия 4,7 л/100 км.

Renault Captur

Построенный на базе замечательного малыша Renault Clio, Renault Captur является столь же успешным небольшим внедорожником. В своей последней версии Captur выглядит и ездит лучше, чем когда-либо, а его полностью гибридная силовая установка, также использующая Dacia Duster, является одной из лучших в своем классе. Система состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя и двух электродвигателей: один достаточно мощный, чтобы обеспечить полностью электрический привод на короткие расстояния, второй работает как мягкий гибридный стартер-генератор. Вместе они помогают сделать Captur очень эффективным; долгосрочный тест показал средний расход горючего не более 4,44 л/100 км.

Hyundai Kona

С электрической, полной гибридной или бензиновой трансмиссией, скорее всего, найдется идеальный Hyundai Kona для ваших нужд. Средний вариант сочетает 1,6-литровый бензиновый двигатель, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач и один электродвигатель для повышения эффективности и уменьшения выбросов. Даже стандартная Kona с бензиновым двигателем тратит до 4,91 л/100 км, но гибрид улучшает этот показатель до 3,91 л/100 км. Kona не только экономный, но и фантастически управляемый, комфортный и гораздо практичнее своего предшественника.

Toyota Yaris Cross

Эта модель стала большим успехом для Toyota. Конечно, этому способствовала выгодная цена, но также и крепкая внешность авто, его легкость в управлении и фантастическая экономия горючего. Через несколько месяцев тестов он показал расход в 3,64 л/100 км на переднеприводном длинномере. Такую эффективность можно объяснить испытанным и проверенным подходом Toyota к гибридным силовым установкам. Yaris Cross использует 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель, соединенный с коробкой CVT, которая в сочетании с электрическим ассистентом обеспечивает необходимую мощность.

Honda HR-V

Honda неизменно производит высококачественные, хорошо спроектированные автомобили, и HR-V не исключение. Он также имеет отличный вид, хорошо оснащен и им приятно управлять. Он немного дороже некоторых конкурентов в этом списке, но это компенсируется низкими эксплуатационными затратами благодаря разумной гибридной системе e-HEV. Как и Toyota, HR-V использует CVT трансмиссию, а бензиновый двигатель модели может переключаться между зарядкой батарей для электродвигателей или непосредственно приводить в движение колеса. Результат теста показал расход в среднем 4,27 л/100 км даже с большим количеством езды по автомагистралям – так что ожидайте еще лучших показателей, если будете ездить на меньшей скорости по городским дорогам.

Jeep Avenger

Хотя Jeep Avenger и не столь способен преодолевать бездорожье, как его знаменитые собратья, он, безусловно, выглядит достойно и, при этом более эффективен в роли повседневного транспорта. Есть полностью электрическая версия, а также мягкий гибридный вариант. Силовая установка модели – это 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, с которым работает электродвигатель мощностью 28 л.с. Это последовательная гибридная установка, а не параллельная, как у некоторых других в этом списке, но все равно позволяет ездить на низкой скорости на электротяге. Jeep заявляет о средней экономии горючего до 4,12 л/100 км.

Lexus LBX

Если вам нравится идея Yaris Cross и его отличная гибридная система, но вы хотите больше роскоши и спортивного стиля, Lexus LBX именно для вас. Это самый маленький автомобиль, когда-либо созданный люксовым подразделением Toyota. Тем не менее, он предлагает неизменно эксклюзивный роскошный интерьер, множество бортовых технологий и комфортный, изысканный опыт вождения. Гибридная установка здесь такая же, как и у Yaris Cross, хотя и с небольшой дополнительной мощностью. Наибольшее отличие – это шум, вернее, его отсутствие. В Lexus гораздо труднее услышать, как работает двигатель. Он достаточно дорогой и не самый просторный, но, несмотря на это, LBX – отличный автомобиль.

Peugeot 2008

Разделяя платформу и чуть более мягкую гибридную технологию с Jeep Avenger, последний Peugeot 2008 – это отличный универсальный небольшой внедорожник, который действительно выделяется благодаря своему недавно обновленному дизайну. Внутри он имеет левосторонний дизайн приборной панели, фирменный маленький руль и систему i-Cockpit. Хотя бензиновые и электрические версии также доступны, именно интересная мягкая гибридная установка обеспечила Peugeot место в этом списке. Она работает так же, как и в Jeep и оборудована небольшим электродвигателем, интегрированным в коробку для повышения эффективности и снижения выбросов. Заявленный средний показатель в 3,79 л/100 км – хорошая новость для тех, кто хочет снизить счета за горючее.

Nissan Juke

Одна из знаковых моделей компактных внедорожников, Nissan Juke вышла на рынок в 2010 году, а второе поколение получила только в 2024 году. Хотя ему не хватает некоторых преимуществ его конкурентов, Nissan является надежным выбором и имеет под капотом много общего с Renault Captur, включая гибридную трансмиссию. Интересно, что, несмотря на свои японские корни, автомобиль был разработан в Великобритании и производится на заводе Nissan в Сандерленде. Все преимущества системы Captur, описанные выше, применяются здесь с хорошим сочетанием эффективности и производительности.

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