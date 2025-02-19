Лучшие компактные авто в 2025 году: свежий рейтинг

Компактные автомобили, хоть и потерявшие некоторую привлекательность за последние десятилетия, все еще занимают важную долю рынка. Они остаются отличным выбором для тех, кто ищет доступный транспорт без необходимости тратить значительные средства на внедорожники или крупные кроссоверы.

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Малые размеры, экономность и маневренность делают компактные авто идеальными для городских условий, где трудно найти парковочное место или проехать через узкие улицы. Команда The Car Guide внимательно проанализировала доступные варианты на рынке и определила тройку самых компактных автомобилей. Вот что они рекомендуют для тех, кто хочет найти идеальный автомобиль для городских поездок и не только.

Toyota Corolla

Этот автомобиль занимает первое место среди компактных в 2025 году, как и в предыдущем году. Этот японский автомобиль предлагается в двух вариантах кузова – седан и хэтчбек, а также доступный с гибридной трансмиссией и даже полным приводом, что делает его универсальным для разных потребностей водителей. Известный своей надежностью и высокой остаточной стоимостью, Corolla остается одной из самых лучших покупок в своем сегменте. Для любителей спортивного вождения есть особенная модель GR Corolla, оснащенная турбодвигателем мощностью 300 лошадиных сил и системой полного привода. Благодаря своей производительности и универсальности Toyota Corolla продолжает оставаться лидером на рынке компактных автомобилей.

Toyota Prius

На втором месте в рейтинге компактных автомобилей 2025 года – Toyota Prius, настоящая икона гибридной мобильности, которая уже более 25 лет остается популярной среди водителей. Prius привык удивить своей надежностью, а ныне он также стал более динамичным, предлагая мощность в 196 лошадиных сил и стандартный полный привод. Prius Plug-in Hybrid (бывший Prius Prime) не имеет полного повода, но способен развивать мощность до 220 лошадиных сил и позволяет проехать до 72 км без использования топлива, что делает его отличным выбором для стремящихся к экономии. Высокая надежность и сохранение стоимости также делают Prius разумной инвестицией для долгосрочного владения. Этот автомобиль будет оставаться одним из лучших вариантов на рынке для ищущих экономичный и экологический транспорт.

Honda Civic

Автомобили этой марки остаются одними из самых популярных компактных автомобилей. Как и Toyota Corolla, Civic предлагается в двух вариантах кузова – седан и хэтчбек с возможностью выбора гибридной системы в некоторых моделях 2025 года. Однако в отличие от Corolla, Civic не доступен с полным поводом, хотя есть надежда, что следующее поколение исправит это. Для тех, кто хочет больше эмоций от вождения, стоит обратить внимание на модели Civic Si или Civic Type R. Civic Si подходит для всех сезонов с 200 лошадиными силами, а Civic Type R предлагает впечатляющие 315 лошадиных сил, хотя его жесткая езда может оказаться неудобной на плохих дорогах.

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