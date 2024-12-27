Лучшие и худшие авто для низких водителей: какую модель выбрать

Все в этом мире создано для людей среднего роста, в том числе авто. Вот почему так сложно выбрать удобную модель тому, кто пробивает потолок головой или ничего не видит из-за высокой приборной панели.

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Существует множество способов, которыми автомобильные бренды могут сделать свои автомобили доступными для всех, независимо от роста. Включая полностью регулируемые сиденья и телескопические рулевые колеса. Издание Slash Gear выбрало по три самых плохих и лучших машины для водителей именно невысокого роста.

Худшие

Jeep Wrangler

У Jeep Wrangler есть много поклонников, но его бескомпромиссная утилитарная конструкция создает много проблем для невысоких водителей. Для начала, Jeep Wrangler – нелегкий автомобиль для посадки и высадки: у него нет подножек, а его дверь находится далеко от земли. В зависимости от комплектации дорожный просвет составляет от 9 до 12 дюймов. Полное открытие багажника тоже является проблемой. Хотя ручка задней двери легко доступна, если вы хотите получить максимальный доступ к грузовому пространству, вам нужно будет поднять заднее стекло. А для этого нужно очень высоко поднять руки.

Высокая приборная панель и квадратный капот также могут ограничить обзор дороги. Самое главное, что у невысоких водителей могут возникнуть проблемы с комфортным доставанием до педалей, если только вы не сдвинете сиденья так далеко вперед, что практически будете касаться руля. А это может быть опасно в случае срабатывания подушки безопасности.

Nissan Titan

Как и Jeep Wrangler, Nissan Titan может заставить вас сидеть слишком близко к рулевому колесу, чтобы дотянуться до педалей. Ни одна из комплектаций Titan не оснащена регулируемыми педалями или телескопическим или пригодным для наклона рулем. Поэтому ваш единственный выбор – отрегулировать водительское сиденье. Titan имеет 4-позиционные или 8-позиционные переключатели направления движения, в зависимости от комплектации, но это само по себе не обязательно обеспечит вам удовлетворительное или безопасное состояние вождения.

Расположение педали тормоза также не идеально для невысоких водителей, поскольку она может царапать или мешать им при посадке или высадке из автомобиля. Обзор – еще один недостаток, потому что высокая поясная линия Titan ограничивает обзор дороги, особенно при взгляде через перекресток или вокруг препятствий. Согласно отзывам владельцев, боковые зеркала лишь усугубляют проблему со слепыми зонами, усложняя для невысоких водителей полную оценку своего окружения. Им приходится полагаться на предупреждение мониторинга слепых зон вместо лучшей видимости. С другой стороны, Titan имеет подножки в почти всех комплектациях, хотя вам, может быть, придется приобрести их как дополнительную опцию.

Mazda MX-5 Miata

Этот небольшой спортивный автомобиль завоевал множество наград, но многие особенности дизайна Mazda MX-5 Miata действительно создают проблемы для водителей невысокого роста. Низкое положение сиденья и ограниченные возможности вертикальной регулировки сиденья в MX-5 Miata могут заставить невысоких водителей принимать неудобные и опасные положения, чтобы дотянуться до педалей. Его фиксированные подголовники не регулируются и часто находятся в неправильном месте для невысоких водителей. Обтекаемую форму кузова называют украшением модели, но такая конструкция капота также может ухудшить видимость дороги для невысоких водителей.

Компактный салон Miata создает проблемы для людей с короткими руками. Вам может быть трудно дотянуться до элементов управления приборной панели и центральной консоли, не наклоняясь вперед, что не удобно и опасно при езде на большие расстояния. С другой стороны, посадка и высадка из этого автомобиля не должны представлять проблем для невысоких водителей, поскольку у него дорожный просвет составляет 4,92 или 5,32 дюйма в зависимости от комплектации. Но это не слишком утешает, если учесть его другие недостатки.

Лучшие

Honda Accord

Honda Accord – это надежный седан, отличающийся удобством для невысоких водителей. Он оснащен 10-позиционным электроприводом регулировки сиденья водителя, включая поясничную поддержку во всех комплектациях, кроме самой дешевой. Более дорогие комплектации также поставляются с 2-позиционной памятью настроек сиденья, что является отличным новшеством для тех, кто делит свою машину с кем-то повыше. Регулируемое по наклону и выдвижению рулевое колесо доступно во всех комплектациях. Это означает, что вы можете установить удобное положение вождения, сохраняя при этом крайне важный 10-дюймовый зазор между вами и рулевым колесом.

Обзор – еще одна сильная сторона Honda Accord, поскольку конструкция капота, окон и приборной панели обеспечивает хороший доступ к дороге. Регулируемые крепления передних ремней безопасности повышают безопасность для невысоких водителей, удерживая ремень в правильном положении. Доступ к багажнику Accord также прост, и у вас не возникнет проблем со входом или выходом из автомобиля благодаря низкой подножке, широко открывающейся двери и дорожному просвету 5,3 дюйма.

Toyota Camry

Высота Toyota Camry составляет всего 56,9 дюйма, а ее компактный дизайн и низкая подножка позволяют легко входить и выходить из автомобиля вне зависимости от вашего роста. Наклонный и телескопический руль входит даже в стандартную комплектацию, позволяющую невысоким водителям регулировать руль, не приближаясь слишком близко к подушечке безопасности. Базовая комплектация LE имеет сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях, а если доплатить, можно получить модель с 8 направлениями и поясничной поддержкой.

Camry также имеет большие окна, удачно расположены боковые зеркала и низкую приборную панель, так что вам не придется беспокоиться о том, что ваш обзор будет закрыт во время вождения или парковки. У этой модели нет регулируемых педалей, но ее хорошо продуманный интерьер означает, что они вам не понадобятся. Если учесть отличную надежность этой модели и соотношение цены и качества, это привлекательный вариант для водителей небольшого роста, которые ищут как комфорта, так и безопасности.

Ford 150

Ford F-150 показывает, что невысоким людям не нужно ограничиваться небольшими автомобилями. Этот мощный пикап подойдет даже для самого низкого водителя, хотя вам нужно будет выбрать одну из более дорогих комплектаций Ford F-150, чтобы получить полный спектр функций. Всего на выбор доступны шесть вариантов, а комплектация Lariat и выше для F-150 обеспечивает удобные для невысоких водителей функции. Вы получите электропривод педалей и электропривод наклона и выдвижение рулевого колеса с функциями памяти, поэтому вы можете настроить все под свое идеальное положение и сохранить его на будущее. Более высокие комплектации также предлагают 10-позиционное электроприводное водительское сиденье, которое включает поясничную поддержку.

Для обзора F-150 обеспечивает удобное расположение приборной панели и большие окна, поэтому вы получите ясный обзор всего вашего окружения. В отличие от Jeep, у него есть 6-дюймовая подножка, так что вы можете сесть в свой автомобиль, не поднимаясь по нему, как на скалодроме. Это обязательно для автомобиля с дорожным просветом от 8 до 12 дюймов в зависимости от кабины и типа кузова пикапа. Задняя дверь Pro Access также является дополнительным бонусом, предлагая удобное решение для доступа к кузову грузовика, которое может использоваться даже с прикрепленным прицепом.

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