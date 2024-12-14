Лучшие электромобили класса люкс: какую модель выбрать

Ситуация на рынке премиум-электрокаров изменилась с появлением Tesla Model S в 2012 году. Американский седан впервые продемонстрировал, каким может быть авто, если совмещать темп, комфорт, производительность и элегантность. Теперь электромобили класса люкс представляют большинство европейских производителей, включая Audi, BMW и Mercedes-Benz.

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Некоторые автомобили стремятся максимизировать изысканность и роскошь. Другие ставят на первое место производительность или же добавляют хорошую дозу полезности в кузов SUV. Конкуренция серьезная, а стандарты постоянно растут. Эксперты назвали лидеров в сегменте премиум-электрокаров.

BMW i7

Показателем растущего преимущества электромобилей является то, что первой версией совершенно нового флагмана BMW 7 Series стал электрический i7. Это не стильный и даже не особо эстетически привлекательный автомобиль, но, несомненно, монументальные пропорции i7 привлекают внимание.

Внутри он еще более впечатляющий благодаря превосходной обработке и потрясающим технологиям. Везде используются качественные материалы, а к гладким экранам расположенным в верхней части приборной панели можно получить доступ с помощью поворотного контроллера iDrive. Для пассажиров на задних сиденьях есть опция невероятного раскрывающегося экрана 31,3 дюйма, который в сочетании с аудиосистемой Bowers & Wilkins обеспечивает впечатление от кинотеатра в авто.

Благодаря полному приводу и рулевому управлению на четыре колеса большой BMW выглядит удивительно доступным, с точным управлением и крепким сцеплением. Установка с двойным двигателем обеспечивает 536 л. для достаточной производительности.

BMW iX

Размер iX примерно такой же, как X5, но основан на специализированной платформе, адаптированной из легких композитных материалов и смешанных металлов, и приводится в действие одним электродвигателем на ось.

Версия BMW iX xDrive40 начального уровня имеет мощность 296 л. и запас хода, сертифицированный WLTP, 400 км. На xDrive50 эта статистика значительно возрастет до 516 л.с. и запас хода 600 км вместе с потенциалом быстрой зарядки 200 кВт. iX M60 xDrive предлагает еще больше мощности и производительности, но даже с учетом легкой платформы ни один iX не весит менее 2,5 тонны.

В сравнительном тесте iX обогнал Mercedes-Benz EQS. Мерседес комфортный, но изоляция и утонченность езды iX действительно очень особенные и делают его топовым автомобилем класса люкс.

Porsche Taycan

Компания Porsche значительно расширила ассортимент своей электрической модели Taycan с тех пор, как автомобиль впервые вышел в 2020 году. Теперь вы можете выбрать один или два приводных двигателя.

Автомобиль превратился в конкурентного соперника в сегменте роскоши с достаточной мощностью, чтобы превзойти по продажам все остальные модели Porsche в Великобритании. Расширенное грузовое пространство и увеличенная дополнительная универсальность Cross Turismo не ослабляют его динамических возможностей. Электрический запас хода не лучший в своем классе – 400 км.

Mercedes-Benz EQS

Построенный на совершенно новой платформе (и отчасти в ответ на потерю доли рынка S-классом с обычным двигателем, когда Tesla Model S завоевала успех на важном североамериканском рынке), EQS является роскошным электромобилем без компромиссов.

EQS максимально использует мощную батарею емкостью 120 кВт. Пневматическая подвеска обеспечивает высокие стандарты изоляции, комфорта и изысканности.

Lucid Air

Немногие автомобили вызвали такой ажиотаж или заставили нас ждать так долго, как Lucid Air. К примеру, топовая версия Dream Edition имеет 1111 лошадиных сил и 1389 Нм крутящего момента, и разгоняется с места до 100 км в час за заявленные 2,4 секунды.

Кроме того, есть гигантская батарея на 118 кВт-ч, обещающая запас хода в 840 км без подзарядок. А когда вам все-таки нужно пополнить заряд, быстрая зарядка 300 кВт означает, что вы сможете прибавить 480 км всего за 20 минут.

Управление, по словам экспертов, немного страдает отсутствием контроля амортизации даже в самой жесткой установке подвески. На колесах большего размера езда также является смешанной, ей не хватает упругости и покоя, характерной для роскошных автомобилей, задающих темп, хотя это значительно улучшается, если установить 19-дюймовые диски. Пневматическая подвеска также находится в разработке, что еще больше улучшит ситуацию.

Mercedes-Benz EQC

Mercedes EQC 400 предлагает сочетание комфорта и привлекательности для водителя, а также первоклассных информационно-развлекательных и навигационных систем. Разделяя свою платформу GLC с двигателем внутреннего сгорания, EQC имеет двойные электродвигатели, полный привод с распределением крутящего момента и комбинированную максимальную мощность 402 л.с.

Запас хода, подтвержденный WLTP, составляет 416 км. EQC имеет множество режимов вождения.

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