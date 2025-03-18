Лучшие бюджетные служебные авто: подборка

Выбор недорогих служебных автомобилей, отвечающих требованиям экономии, комфорта и эффективности, может быть сложным. Однако существует немало моделей, сочетающих в себе все эти преимущества.

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Эксперты по автопрому подготовили список доступных моделей, которые следует рассмотреть для использования на работе. Все они не только экономичны, но и обеспечивают комфорт и отличную производительность. Предлагаем обзор наиболее выгодных вариантов для служебного использования в 2025 году. От электрических до гибридных и традиционных моделей – вы сможете найти оптимальный вариант по доступной цене.

Citroen e-C3

Цена стартует от £22 000 (1,18 млн грн).

Citroen e-C3 — один из лидеров среди недорогих служебных автомобилей, обещающих минимальные эксплуатационные расходы. Его не только рекомендуют за доступность, но и за низкие ставки налога на прибыль, что делает его привлекательным для служебных автомобилей. Запас хода в 298 миль делает этот электромобиль идеальным для ежедневных поездок. С удобным интерьером и высоким уровнем комфорта он может стать отличным выбором для пригородных поездок. Однако в будущем его может составить конкуренцию Fiat Grande Panda.

Kia EV3

Цена стартует от £33 000 (1,77 млн грн).

Если вы ищете автомобиль с более высоким уровнем комфорта и стиля, Kia EV3 станет идеальным выбором. Этот электромобиль обеспечивает значительный запас хода до 372 миль и предлагает богатый интерьер с современными технологиями. Хотя он и не дешев, его низкая ставка BiK делает его привлекательным для служебных нужд. Его мощный силовой агрегат на 201 л. и просторный салон обеспечат комфорт даже в продолжительных поездках.

Hyundai Kona Electric

Цена стартует от £35 000 (1,88 млн. грн.).

Hyundai Kona Electric сочетает в себе доступность и высокое качество, завоевав награду "Автомобиль года 2023". Модель предлагает два варианта запаса хода: до 230 миль для стандартной версии и до 319 миль для Long Range. Этот кроссовер станет отличным выбором для служебного использования благодаря экономии горючего и удобному интерьеру.

MG 4

Цена стартует от £27 000 (1,45 млн грн).

MG4 – это один из самых доступных электрических автомобилей, который стал популярным среди служебных авто благодаря своей превосходной стоимости и большому запасу хода (218-323 мили в зависимости от версии). Он получил высокую оценку за безопасность и комфорт, хотя некоторые моменты в качестве сборки могут потребовать улучшения. Но его ценовая доступность делает его победителем посреди бюджетных вариантов.

BYD Dolphin

Цена стартует от £26 200 (1,40 млн грн).

Китайский бренд BYD, хоть и новый на британском рынке, уже приобрел известность благодаря моделям, таким как Dolphin. Этот электрический хэтчбек предлагает комфортный салон и высокий уровень технологической оснастки по вполне доступной цене. При этом его низкая ставка BiK делает Dolphin идеальным выбором для служебных автомобилей.

Renault 5

Цена стартует от £23 000(1,23 млн грн).

Renault 5 совмещает в себе элементы классики 1970-х годов и современные электрические технологии. Его яркий дизайн и доступность делает его привлекательным вариантом для служебного использования. Модель обеспечивает заявленный запас хода до 248 миль и имеет комфортный интерьер, что делает его отличным вариантом для городских поездок.

Fiat 500e

Цена стартует от £25 000 (1,34 млн грн).

Если вы ищете стильный городской электрический автомобиль, Fiat 500e – это то, что вам нужно. Его ретро-дизайн и современные технологии сделают поездки не только комфортными, но стильными. Fiat 500e также предлагает поразительный запас хода до 299 миль, что делает его одним из лучших вариантов для городских поездок и служебного использования.

Dacia Jogger Hybrid

Цена стартует от £23 100 (1,24 млн грн).

Dacia Jogger Hybrid – это идеальный выбор для тех, кто ищет экономичный и практичный автомобиль. Этот гибридный автомобиль с 7 сиденьями и большим багажным отсеком станет отличным выбором для служебных поездок с семьей или для перевозки большого груза. Его топливная эффективность поражает, а низкая цена делает его доступным для многих компаний.

Citroen e-C4

Цена стартует от £26 500 (1,42 млн грн).

Citroen e-C4 – это автомобиль для тех, кто ищет надежный и комфортный электрический хэтчбек. Благодаря низким затратам на эксплуатацию и комфортному салону, он стал популярен среди пользователей служебных автомобилей. Отличный вариант для тех, кто нуждается в сочетании стиля и эффективности на работе.

MG ZS EV

Цена стартует от £30 500 (1,63 млн. грн).

MG ZS EV – это один из самых дешевых электрических внедорожников, сочетающий в себе пространство, комфорт и экологичность. С запасом хода до 298 миль он станет отличным вариантом для служебных поездок на большие расстояния. Его доступная цена делает этот автомобиль привлекательным для компаний, желающих перейти на электрические автомобили без больших затрат.

Эти бюджетные модели автомобилей совмещают в себе экономичность, стиль и надежность, что делает их идеальными для служебного использования. Выбор зависит от ваших требований к запасу хода, уровню комфорта и функциональности.

OBOZ.UA предлагает также подборку самых ярких недорогих автомобилей.

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