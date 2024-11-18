Лучшие б/у внедорожники: названы три удачных модели

В мире подержанных автомобилей компактные внедорожники становятся все более популярными, особенно среди тех, кто ищет надежность и современные функции по разумной цене. Даже при ограниченном бюджете можно найти надежный и современный внедорожник

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Компания iSeeCars провела подробное исследование, чтобы определить лучшие модели, сочетающие долговечность, безопасность и доступную стоимость. В рейтинг попали три модели, которые стоят менее 20 тысяч долларов, но способны прослужить десятки лет.

Для создания рейтинга iSeeCars проанализировало более 12 миллионов автомобилей, учитывая оценки безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), пятилетнюю амортизацию и техническую долговечность. Все три модели показывают баланс между современными функциями и возможностью служить владельцу в течение десятков лет.

Subaru Forester 2018

На первом месте Subaru Forester 2018 года, который получил оценку надежности 8,3 из 10. Этот внедорожник известен своей долговечностью: средний пробег моделей достигает от 200 000 до 250 000 миль, а некоторые преодолевают даже более 300 000 миль. Средняя цена подержанного Forester составляет 19 256 долларов. Авто также поражает высоким уровнем безопасности, оцененным в 9,0 из 10.

Ford Escape 2020

Второе место в рейтинге занял Ford Escape в 2020 году. Его оценка надежности составляет 8,2 из 10. Модель способна прослужить от 200 000 до 250 000 миль, а отдельные экземпляры превышают 300 000 миль. Стоимость этого внедорожника на вторичном рынке составляет в среднем 19991 доллар. Особенностью Escape является максимальная оценка безопасности – 10 из 10, что делает его идеальным выбором для семей.

Mitsubishi Outlander 2020

Третье место занял Mitsubishi Outlander 2020 с оценкой надежности 8,1 из 10. Этот внедорожник выделяется своей выносливостью, ведь средний ресурс модели составляет от 250 000 до 300 000 миль. Средняя стоимость автомобиля – 18 673 доллара. Оценка безопасности Outlander равна 8,4, а сохранение ценности – 7,7.

Малые внедорожники все чаще становятся выбором автолюбителей благодаря их универсальности, экономичности и маневренности. К тому же, компактные модели позволяют получить высокий уровень комфорта и технологические функции за доступную цену.

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