Лучшие авто за свои деньги: лидеры в разных категориях

На рынке автомобилей появляется все больше новых моделей, и выбор становится сложной задачей. Рост цен на автомобили и высокие процентные ставки по кредитам заставляют покупателей искать оптимальное соотношение цены и качества.

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Недавно был опубликован рейтинг самых лучших автомобилей 2025 года, который поможет сделать правильный выбор. Рейтинг "Лучшие автомобили за деньги" 2025 года, составленный US News and World Report, оценивает автомобили по двум основным критериям:

качество, определяемое на основе рейтингов безопасности, надежности и отзывов экспертов;

стоимость, учитывающая стоимость автомобиля и его эксплуатационные расходы.

Исследование включает 13 категорий автомобилей, включая как компактные модели, так и роскошные внедорожники и пикапы. В отчете говорится, что Honda и Hyundai стали лидерами этого года, получив награды в нескольких категориях. Однако другие бренды, такие как Kia и Toyota, также отличились среди лучших по соотношению цены и качества.

Honda снова на высоте

Honda стала одной из главных победителей в 2025 году, получив награды в четырех категориях. Honda Odyssey снова подтвердила статус лучшего минивэна за деньги. Кроме того, модели Honda Civic, Honda Passport и Honda Accord получили награды в категориях "Лучший компактный автомобиль", "Лучший автомобиль среднего размера" и "Лучший 2-рядный внедорожник" соответственно. Казалось бы, эти авто сочетают стиль, функциональность и доступность.

Hyundai демонстрирует мощный результат

Hyundai также продолжает расти в рейтингах, в том числе одержав победы в нескольких важных категориях. Hyundai Tucson 2025 стал лучшим компактным внедорожником за деньги. А модель Hyundai Elantra Hybrid признана лучшим гибридным автомобилем. Hyundai Kona Electric одержал победу в категории "Лучший электрический внедорожник", а Hyundai Tucson Plug-In Hybrid стал лучшим гибридным внедорожником с подзарядкой от электросети.

Kia не оставляет конкурентов сзади

Kia также продемонстрировала впечатляющие результаты на рынке в 2025 году. Kia Soul стал лучшим субкомпактным внедорожником, тогда как Kia Telluride получил звание лучшего 3-рядного внедорожника. Особо отмечается модель Kia Sportage Hybrid, получившая награду как лучший гибридный внедорожник за деньги. Это предоставляет покупателям больше вариантов для выбора в разных категориях.

Лучшие пикапы 2025 года

Пикапы продолжают оставаться популярными среди американских водителей, и в 2025 году это снова подтвердили модели Toyota Tacoma и Ram 1500. Toyota Tacoma 2025 стала лучшим пикапом среднего размера за деньги, тогда как Ram 1500 взял награду за лучший полноразмерный пикап. Оба автомобиля объединяют мощность, надежность и разумную цену, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет практический транспорт для работы или отдыха.

Общий рейтинг лучших авто 2025

Победители в категориях:

Самый компактный автомобиль: Honda Civic 2025; Лучший компактный внедорожник: Hyundai Tucson 2025; Лучший электромобиль-внедорожник: Hyundai Kona Electric 2025; Лучший гибридный автомобиль: Hyundai Elantra Hybrid 2025; Лучший гибридный внедорожник: Kia Sportage Hybrid 2025; Лучший автомобиль среднего размера: Honda Accord 2025; Лучший минивэн: Honda Odyssey 2025; Лучший гибридный внедорожник с подзарядкой: Hyundai Tucson Plug-In Hybrid 2025; Лучший 2-рядный внедорожник: Honda Passport 2025; Лучший 3-рядный внедорожник: Kia Telluride 2025; Лучший субкомпактный внедорожник: Kia Soul 2025; Лучший пикап среднего размера: Toyota Tacoma 2025; Лучший полноразмерный пикап: Ram 1500 2025 года.

Эксперты ранее, как сообщал OBOZ.UA, определили самые лучшие компактные автомобили 2025 года.

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