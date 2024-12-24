Лучшие авто для большой семьи: топ-5

Выбирая семейный автомобиль, в первую очередь стоит обратить внимание на надежность модели, емкость и объем багажника. Авто должно быть не только комфортабельным, но и безопасным, вместительным и экономичным. Современный рынок предлагает широкий выбор моделей, которые удовлетворят потребности даже самых взыскательных семей.

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Наличие современных систем безопасности, таких как ABS, ESP, создаст дополнительный уровень защиты. А для экономии горючего следует обратить внимание на гибридные или электрические модели. Детали рассказало издание TopGear.

Skoda Superb Estate

Эксперты рекомендуют новый Skoda Superb Estate в качестве идеальной альтернативы более премиальных универсалов благодаря превосходному сочетанию качества сборки, практичности и пространства. Теперь он имеет огромные 690 литров багажника, что на 30 литров больше, чем у его предшественника, или колоссальных 1920 литров с опущенными сиденьями.

Доступный 1,5-литровый гибридный мягкий бензиновый двигатель мощностью 148 л.с. Но специалисты советуют выбрать 2-литровый двигатель, особенно если вы регулярно собираетесь тянуть груз на обычном автомобиле. В бензиновом варианте вы можете иметь 204 или 265 л.с., а в дизельном – 150 или 193 л.с. Более мощные варианты имеют полный привод. Все стандартно сочетаются с семиступенчатой коробкой DSG, за исключением 1,5-литрового гибрида, который работает с шестиступенчатой коробкой передач.

VW ID.Buzz

Будут доступны две версии – пятиместная ID. Buzz и ID. Авто использует ту же платформу MEB, что и ID. 3, ID. 4 и ID. 5. Есть раздвижные двери с обеих сторон. Трансмиссия также перенесена: аккумулятор емкостью 77 кВт/ч питает двигатель мощностью 204 л.с./228 фунт-фут, приводящий в движение заднюю ось.

VW ID.Buzz легок и прост в управлении и создает ощущение комфорта, с которым не может сравниться ни один внедорожник (за исключением, может быть, Range Rover). Разгон до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. В городе он ловок, но поскольку поводом являются только задние колеса, радиус поворота поразительно мал.

BMW i5 Touring

Это полностью электрический BMW 5 серии Touring и первый полностью электрический универсал представительского размера на рынке. BMW предложил по выбору электрический люкс с задним или двойным двигателем с 570-литровым багажником и большим количеством технологий.

Версия начального уровня – это "eDrive40", передающий 335 л.с. только на задние колеса. Заявленный запас хода составляет более 537 км от батареи емкостью 81,2 кВт/ч. В настоящее время BMW i5 Touring является лучшим автомобилем в своем классе.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe – это семейный семиместный внедорожник с грузовым пространством. Hyundai отмечает, что он продается по цене против пятиместного BMW X3, Audi Q5 и Volvo XC60, но имеет простор как семиместный X5, Q7 или XC90.

В этом поколении Santa Fe работает исключительно на бензине и электричестве с четырехцилиндровым гибридом с передним или полным приводом или версией PHEV того же двигателя только с полным приводом. В обоих случаях базовый двигатель одинаков: 1,6-литровый с прямым впрыском и развивающим турбонаддувом 158 л.с. Обычный гибрид дополняет электродвигателем мощностью 64 л.с. и развивает максимальную мощность 212 л.с.; стандартная версия имеет больший двигатель мощностью 93 л.с. и 250 л.с.

Dacia Jogger

Теперь на рынке полностью обновленная линейка Dacia (Sandero и Duster выглядят великолепно) и даже новая модель, семиместный MPV/универсал. Конечно, Jogger не выглядит как автомобиль премиум-класса – здесь много жесткого пластика и оголенных кусочков металла, но Jogger не претендует на что-то большее.

На самом деле, он достаточно приличный для управления. Бензиновая версия обладает 1-литровым 3-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 109 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. Гибрид использует 1,6-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель и небольшой электромотор, выдающий 138 л.с., чтобы предложить комбинацию бензинового двигателя с электроприводом и вождение только на электромобиле.

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