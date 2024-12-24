Любимый бестселлер: чего ожидать от нового бюджетника Dacia Sandero

Бюджетник Dacia Sandero – бестселлер европейского рынка и любимый автомобиль многих покупателей. Машину ценят за практичность и доступность. И многие уже ждут новую модель.

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О грядущей новинке напоминает Motor1. Замена знаменитой Dacia Sandero уже в работе. Новинка станет очень популярной, ведь производитель вновь целится в самый востребованный сегмент.

Автомобиль выполнят в новом, более геометричном стиле компании и предложат современное оснащение. Ожидается машина к 2027 году.

Компания усиливает свое присутствие на рынке и другими моделями. Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster уже рассекретили официально. Модель крупнее Duster 3 поколения будет стоить около 25 000 евро.

Возможно, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт. Хотя более конкретной информации об этой машине пока нет.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia, который придет на место Renault Megane с ДВС.

OBOZ.UA уже сообщал про снижение цены на не слишком популярный кроссовер Subaru.