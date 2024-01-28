Лучшие авто 2024 года для большой семьи: никогда не пожалеете о выборе

Большая семья диктует специфические требования к автомобилю. Конечно, это должна быть просторная машина, куда поместится каждый член семьи со своим багажом – от косметички до велосипеда. Также необходимо выбирать надежный вариант, чтобы знать, что все без проблем доберутся, куда им нужно. И, конечно, хотелось бы, чтобы автомобиль был экономичным, потому что семейный бюджет нужно формировать придирчиво.

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Издание Car WOW собрало десятку моделей, которые лучше всего отвечают таким требованиям в 2024 году. Семейным людям советуют выбирать именно среди них.

Skoda Kodiaq

Вечный семейный любимец сейчас считается автомобилем, стирающим границы между оптимальной ценой и веселым характером на дороге. А по комфорту и качеству Kodiaq приближается к премиум-уровням. Минус – у него нет гибридной версии. Плюс – внутри целых семь мест.

Audi A6 Avant

Если вы хотите обеспечить своей семье комфорт в дороге, а себе хороший опыт вождения, Audi A6 Avant вам точно подойдет. Он имеет много пространства на задних сиденьях и предлагает большой багажник. А еще стильный дизайн салона. Однако не ждите от него спортивного поведения на дороге. Хотя для семейного авто это скорее плюс.

Skoda Superb

Да, это не премиум-бренд, а обычная рабочая лошадка. Однако 660 литров багажника и просторные сиденья порадуют любую большую семью. Пусть дизайн здесь не такой уж изысканный, но и цена не кусается. Существует также гибридная версия универсала, но у нее несколько меньше багажного пространства.

Audi Q7

Внешне этот среднеразмерный кроссовер может выглядеть несколько агрессивно, но внутри это настоящий семейный автомобиль с местом для семи человек и весьма просторным третьим рядом. Вы также можете приобрести гибридную версию этого авто.

Skoda Enyaq

Электрический кроссовер от чешского бренда – практически идеальный автомобиль для тех, кому нужно семь мест в салоне. Интерьер здесь хорошо отделан, а заднее сиденье дает достаточно простора. Вдобавок вы получаете 580 литров багажника и 480 км запаса хода.

Land Rover Discovery

Роскошь и практичность сочетает в себе этот универсальный внедорожник. Он до сих пор удивляет многих тем, что на третьем ряду достаточно места для взрослых пассажиров. Хотя в более новых моделях дверь багажного отсека стала несколько менее удобной.

BMW X7

Немного устрашающий снаружи, внутри X7 поразительно стильный и хорошо приспособленный для использования большой семьей. В нем достаточно места для семи людей и он настолько велик, что будет внушать уважение всем участникам дорожного движения.

BMW 5 серии

Седан от немецкого производителя сочетает в себе необходимую семейную практичность со стилем и имиджем. Впечатления от вождения он обеспечивает тоже невероятные. И хотя о нем снаружи и не скажешь, что он справится со всеми семейными задачами, однако это все еще так.

Mercedes E-Class

Еще более просторный седан с просто огромным багажником. Последнее преимущество немного смазывается в гибридной модели, ведь там багажник несколько меньше за счет необходимости разместить аккумулятор. Зато в плане комфорта комфорта не придется уступать ни пассажирам, ни водителю.

Peugeot 5008

Это хороший выбор большого семейного автомобиля, и все благодаря стандартным местам для семи человек. Позади может быть тесно взрослым людям, зато детям будет вполне комфортно. К тому же третий ряд можно сложить и получить багажник объемом аж 1060 литров.

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