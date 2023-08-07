Экономия на бензине: какие автомобили покупают украинцы

В Украине выросли продажи гибридных автомобилей. Это можно связать с экономией нашими автомобилистами на бензине, ведь гибриды позволяют реже заезжать на АЗС и, соответственно, меньше тратиться на топливо.

Видео дня

По информации Укравтопром, в июле 2023 года украинцы купили больше гибридных моделей, чем год назад. В этот раз доля таких машин выросла до 18%. Увеличились и продажи электрокаров – до 11%.

Некоторый рост отметили среди дизельных автомобилей в Украине – с 23% до 25,5%. Остальное – модели с бензиновыми двигателями и ГБО. Доля последних совсем небольшая – всего 0,5%.

Среди гибридных автомобилей в июле 2023 года в нашей стране лидером оказался кроссовер Toyota RAV4. А самым популярным электромобилем стал Volkswagen ID.4.

Наиболее востребованной моделью с ГБО назвали Mitsubishi Outlander. Лидер среди бензиновых авто – Renault Duster. Он же занял первую строчку в сегменте дизелей.

Всего в июле на учет поставили 5,3 тысяч автомобилей. Это на 45% превысило показатели июля 2022 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом электромобиле Mitsubishi, который начали продавать в Украине. Это доступная модель с хорошими характеристиками.