Купить новое авто или подержанное: что поможет решить дилемму

Когда дело доходит до выбора между покупкой нового или подержанного автомобиля, то водители часто сомневаются, потому что боятся промахнуться. Но универсального решения не существует, все зависит от потребностей и предпочтений.

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Сравните все плюсы и минусы подержанного и нового авто.

Подержанное авто

Преимущества:

Доступность. Цена оказывает большое влияние на решение. Подержанные автомобили гораздо доступнее, и вы можете найти выгодный вариант в интернете или на автомобильных рынках.

Цена оказывает большое влияние на решение. Подержанные автомобили гораздо доступнее, и вы можете найти выгодный вариант в интернете или на автомобильных рынках. Страховка. Вы также можете сэкономить на страховке, так как тарифы на б/у авто значительно дешевле.

Вы также можете сэкономить на страховке, так как тарифы на б/у авто значительно дешевле. Стоимость. Новый автомобиль теряет 20% стоимости в течение первого года, после пяти лет эта цифра увеличивается до 60%. Это означает, что вы можете найти транспортное средство, которому всего год и заплатить на 80% меньше начальной цены.

Недостатки:

Технологии. Если вы хотите, чтобы автомобиль был оснащен современными технологиями, то подержанные модели не обеспечат этого.

Если вы хотите, чтобы автомобиль был оснащен современными технологиями, то подержанные модели не обеспечат этого. Обслуживание. Вам нужно регулярно проверять состояние авто, чтобы избежать серьезных поломок, а это отнимет не только ваше время, но и деньги.

Вам нужно регулярно проверять состояние авто, чтобы избежать серьезных поломок, а это отнимет не только ваше время, но и деньги. Честность продавца. Обязательно проверяйте автомобиль перед его покупкой. Конечно вы не узнаете, как владелец обращался с машиной, но вы можете отогнать авто на СТО, чтобы мастера проверили исправность и рассказали об проблемах.

Новое авто

Преимущества:

Современные технологии. Автомобиль из салона оснащен новейшими технологиями и необходимыми средствами безопасности. Приобретение нового транспортного средства предоставляет вам доступ к последним новинкам в области технологий.

Поломки. Вы будете тратить меньше времени и денег на техническое обслуживание, потому что при осторожном вождении и аккуратном отношении авто не будет так часто ломаться как подержанное.

Вы будете тратить меньше времени и денег на техническое обслуживание, потому что при осторожном вождении и аккуратном отношении авто не будет так часто ломаться как подержанное. Комплектация. Вы можете сами выбирать комплектацию автомобиля. Все зависит от вашего бюджета и предпочтений.

Недостатки:

Цена. Конечно цена на новые машины выше. Если вы выбираете роскошный автомобиль, то, скорее всего, заплатите гораздо больше средней цены.

Страховка. Вам придется заплатить больше за страховку новой машины, что увеличит ваши регулярные расходы.

Вам придется заплатить больше за страховку новой машины, что увеличит ваши регулярные расходы. Стоимость. Новые транспортные средства подвержены значительному падению в цене, особенно в первый год. Поэтому если вы захотите продать автомобиль, то потеряете значительную часть суммы.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг на 2024 год лучших подержанных авто-гибридов.

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