Лучшие б/у авто-гибриды: свежий рейтинг на 2024 год

Гибридные и электрические модели уверенно заняли нишу автомобильной промышленности, предлагая преимущества эффективности по сравнению с чисто бензиновыми и дизельными аналогами. Однако из-за более высоких розничных цен не все могут позволить приобрести новинку.

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Авто-гибриды используют небольшой электродвигатель и аккумулятор, что повышает эффективность, снижает выбросы и обеспечивает очень тихую работу на невысокой скорости. Издание Auto Express обнародовало рейтинг лучших подержанных гибридных автомобилей.

BMW 330e

BMW 330e сочетает экологичность и эффективность электромобиля с производительностью спортивного салона. Он отличный в управлении и имеет качественную конструкцию, а технология плагина обеспечивает плавную и тихую работу без каких-либо волнений о запасе хода. Учитывая привлекательность салона высокого класса, понятные технологии и высокий рейтинг надежности, 330e на голову выше конкурентов. Автомобиль имеет бензиново-электрическую трансмиссию. Электромотор мощностью 87 л. с плавным 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом обеспечивает поразительную мощность в 249 л.с. Это не только позволяет 330e разгоняться до 100 км в час всего за 6,1 секунды, но и делает переход между питанием от батареи и внутренним сгоранием почти незаметным.

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander когда-то возглавлял рейтинги самых популярных PHEV в Великобритании, и подержанные экземпляры значительно дешевле и больше, чем альтернативы. Авто имеет практичный и просторный салон, что будет большим преимуществом, как и запас хода. Лучше выбрать подержанные модели после рестайлинга 2015 года.

Vauxhall Ampera

Vauxhall Ampera одно время не входил в топ-продаж, но теперь имеет все шансы стать современной классикой. 1,4-литровый силовой агрегат обещает запас хода 480 км и плавное, легкое вождение. Это надежный и качественный четырехместный автомобиль, хоть интерьер и может показаться чуть дешевым.

Mercedes C 350e

C-Class являлся неоднократным победителем ежегодной премии New Car Awards. Комфорт, изысканность и качество являются главными визитками Mercedes, но с подключаемым от электросети гибридом вы можете добавить чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы. Благодаря соединению 2,0-литрового бензинового двигателя с электродвигателем мощностью 81 л.с. и литий-ионной батареи емкостью 6,4 кВт/ч он может обеспечить запас хода, достаточный для большинства ежедневных поездок.

Toyota Prius

Prius имеет хорошую репутацию экологически чистого автомобиля. Это отличный вариант, если вы хотите минимизировать свои счета за топливо, не жертвуя другими функциями, такими как комфорт или технологии. Prius четвертого поколения, представленного в 2015 году, перешел на совершенно новое шасси на основе платформы Toyota New Global Architecture. Продуманная настройка подвески обеспечивает изящную езду и впечатляющий контроль над кузовом. 1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор заявляли о выбросах менее 100 г/км на момент запуска.

Hyundai Ioniq PHEV

Hyundai Ioniq PHEV (подключаемый к электросети гибрид) – отличная альтернатива Toyota Prius, если вам нужен комфортный, тихий и легкий автомобиль. Он имеет запас хода примерно 100 км, что более чем достаточно для среднестатической ежедневной поездки. Hyundai Ioniq PHEV имеет весь набор, который только может понадобиться, включая Android Auto и Apple CarPlay, очень хорошо работающие на большом сенсорном дисплее на приборной панели.

Kia Niro

Kia Niro связана с Hyundai Ioniq. Оба были доступны полностью электрической форме, а также модели PHEV и традиционной гибридной модели. Niro имеет 1,6-литровый движок и маленький электромотор. Примечательно, что он использует автоматическую коробку передач с двойным сцеплением вместо CVT, что означает, что он более совершенен, чем конкуренты. Модель хорошо оснащена технологиями, круиз-контролем и климат-контролем, многофункциональным рулем и спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой.

Toyota C-HR

Если вам нужен стильный внедорожник, а также гибрид, то Toyota C-HR – лучший выбор. Он использует ходовую часть, подобную Prius, с 1,8-литровым бензиновым двигателем и коробкой передач CVT. Он также имеет похожую конфигурацию шасси, поэтому C-HR удобен в управлении. C-HR является одним из самых лучших внедорожников среднего размера. Он приятен и тих на низкой скорости и очень хорошо справляется с выбоинами.

BMW i3

BMW i3 – это электромобиль, однако до 2018 года i3 был доступен в качестве расширителя диапазона или Rex. Это означает, что на авто имеет крошечный бензиновый двигатель, который может мгновенно зарядить аккумулятор. Это отличное решение для тех, кто хочет иметь электромобиль, но без волнений о запасе хода.

Volkswagen Golf GTE

Если вам нужен гибридный автомобиль для качественных ежедневных поездок, обратите внимание и на Volkswagen Golf GTE. Да, он далеко не такой "веселый", как Golf GTI, но GTE прекрасно справляется по извилистой дороге, имеет много для производительности и чрезвычайно качественный электродвигатель. GTE практичный, удобный и хорошо оснащенный.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг недорогих подержанных электрокаров в Украине.

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