Куда разрешено проехать водителю? Хитрая задача по ПДД

В отличие от пешеходов автомобилисты не всегда могут двигаться по дороге в любом выбранном направлении, и это управляется дорожными знаками. Хорошо ли вы знаете все соответствующие пункты и требования ПДД?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Он предлагает определить, в каком из четырех направлений может двигаться розовый автомобиль.

Всего предлагается четыре опции. Водитель может (или нет) повернуть на перекрестке направо (А) или налево (Б), также вариантами являются поворот направо на территорию магазина (В) или заезд на СТО с поворотом налево (Г). Внимательно присмотритесь к изображенной в задаче ситуации и назовите, какой из этих поворотов разрешен для розового авто:

только в направлении А; в направлениях А и Б; в направлениях А, Б и В; в направлениях В и Г; в направлениях А и В; все направления запрещены.

Внимательно присмотритесь к участку дороги, на котором оказалась розовая машина. Единственный знак, запрещающий ей проезд, это знак 4.1 "Движение прямо". Впрочем, хотя этот знак позволяет продолжать движение только прямо, для него тоже есть свои исключения.

В целом действие знака 4.1 распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Но если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, как в нашем случае, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Из этого следует, что на тот перекресток, где сейчас находится авто, он не действует, ведь установлен за ним. То есть повернуть на этом пересечении направо или налево водителю ничто не запрещает.

А вот с поворотами В и Г не все так просто. Здесь важно учесть, что действие знака 4.1 не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам, а также этот знак не запрещает поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории. Именно такой прилегающей территорией является парковка перед магазином, изображенная в задаче. Равно как и территория СТО с противоположной стороны дороги.

Но поскольку знак позволяет поворот на прилегающие территории только направо, то свернуть на СТО водитель розовой машины в этой ситуации не может – это будет нарушением.

Таким образом, в данной ситуации авто может вернуть в направлениях А, Б и В. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд перекрестка, где нужно было определить, кто двинется через него первым, а кто – последним.

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