Куда может проехать красная машина? Тест на знание ПДД

На дороге иногда достаточно одного знака, чтобы полностью изменить ответ на, казалось бы, простой вопрос. В этой ситуации водителю красного автомобиля предлагается сразу три возможных маневра, однако разрешен далеко не каждый из них.

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Попробуйте решить задачу самостоятельно, а уже потом проверьте ответ. Куда разрешено двигаться красному автомобилю?

Куда разрешено двигаться красному автомобилю?

Только прямо. Прямо и налево. Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Только налево. Разрешены все направления.

Пояснение

Знак "Конец жилой зоны" в данном случае не определяет направление дальнейшего движения автомобиля. Он лишь сообщает о границе соответствующей зоны.

Гораздо важнее предупредительный знак 1.26 "Двустороннее движение". Согласно ПДД он обозначает начало участка с встречным движением после дороги с односторонним движением.

Под ним расположена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". Она показывает расстояние от знака до начала опасного участка или соответствующего объекта впереди.

В нашей ситуации на табличке указано 300 метров. Следовательно, только через 300 метров впереди начнётся участок дороги с двусторонним движением. А это означает, что сейчас красный автомобиль ещё находится на дороге с односторонним движением.

Можно ли развернуться?

Нет.

После разворота автомобиль начал бы двигаться в направлении, противоположном установленному на дороге с односторонним движением. Поэтому этот маневр в изображенной ситуации выполнять нельзя.

Таким образом, варианты ответов, в которых предусмотрен разворот, сразу отпадают.

Остаются два возможных направления – прямо или налево.

Почему нельзя повернуть налево

На первый взгляд, запрещающего знака перед поворотом налево нет. Однако решающим становится положение красного автомобиля.

Он находится в крайней правой полосе.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД перед поворотом налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, если знаками, разметкой или организацией движения не предусмотрено иное.

То есть для обычного поворота налево водитель должен был бы заранее перестроиться в крайнее левое положение. С правой полосы выполнить показанный на схеме поворот налево он не может.

А ехать прямо можно?

Да. Ни один из установленных в этой ситуации знаков не запрещает красному автомобилю продолжать движение прямо.

Знак "Двустороннее движение" лишь предупреждает, что через 300 метров характер организации движения изменится. До этого места водитель продолжает двигаться по дороге с односторонним движением в разрешённом направлении.

Правильный ответ

Поэтому правильный вариант – №1: только прямо.

Для водителей OBOZ.UA подготовил ещё один тест по ПДД, который проверит знание дорожных знаков.

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