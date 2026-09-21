Кто включил правильный поворотник? Хитрая задача по ПДД

Казалось бы, что может быть проще, чем включить поворотник на автомобиле? Куда поворачиваешь, так и лампочка загорается. Но все ли вы делаете правильно с точки зрения ПДД?

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Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами кольцевой перекресток и белый и красный автомобили, которые въезжают на него, поворачивая направо. При этом водитель красного включил правый поворотник, а водитель белого – левый. Вам предстоит определить, кто из них включил правильный поворотник при въезде на круговое перекресток. Выберите правильный вариант из предложенных:

водитель красного автомобиля; водитель синего; оба включили правильные указатели поворота; включать поворотник в такой ситуации необязательно.

Итак, в этой задаче у нас действительно есть кольцевой перекресток, о чем свидетельствует дорожный знак 4.10 "Кольцевое движение", и два автомобиля, водители которых собираются въехать на кольцо. Если у вас сразу возник вопрос, почему водитель белого автомобиля въезжает с крайней левой, а не с крайней правой полосы, как это делает водитель красного, то ответ здесь очень прост. Действительно, перед поворотом или разворотом нужно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако въезд на кольцо является исключением из этого правила – на него можно заезжать с любой полосы.

При этом одни могут сказать, что раз водители поворачивают направо, нужно включать правый поворотник. Другие могут указать на то, что включать правый поворотник не имеет смысла, поскольку водители автомобилей, движущихся от вас слева, то есть те, кто уже едет по кольцу, просто физически не могут его увидеть.

На самом деле, согласно действующим Правилам дорожного движения, при въезде на кольцевой перекресток поворотник включать вовсе не нужно. Из-за специфической конфигурации кольцевых перекрестков вы можете продолжать движение по ним только в одном направлении. А въезд на кольцевой перекресток не приравнивается к повороту направо. При этом съезд с него поворотом направо считается, и в этой ситуации обязательно нужно включать правый поворотник.

Поэтому, если вы видите, что автомобиль едет по кругу в правой полосе и включает левый поворотник, это еще не означает, что он будет перестраиваться в левую полосу. Таким образом водители часто просто сигнализируют, что они продолжают движение по кругу, а не съезжают на ближайшем съезде.

Тем не менее, в данной ситуации ни один из водителей не обязан включать поворотник. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушает правила, двигаясь по дороге с трамвайными путями.

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