Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность

Дорожное движение – это сложный механизм, основанный на четких правилах. Если хотя бы один его участник пренебрегает ПДД, это может привести к ужасным последствиям.

Одним из важнейших навыков для водителя есть умение правильно оценивать ситуацию на дороге и принимать решения. Поэтому мы предлагаем вам решить интересное тестовое задание, которое проверит ваши знания ПДД.

Кто проедет этот перекресток вторым?

А. Легковой автомобиль

Б. Трамвай

Для начала давайте внимательно рассмотрим изображение. На нем есть светофор, знак приоритета 2.3, дающий право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков, а также табличка 7.8, указывающая направление главной дороги.

Однако согласно правилу 16.1 перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым, поэтому знаки приоритета не действуют.

Таким образом, неопытным водителям может показаться, что и трамвай, и автомобиль имеют одинаковое право двигаться в нужном направлении, но это не так. Если бы такие ситуации не регулировались правилами, то могло возникнуть множество аварийных ситуаций, поэтому и существует правило 16.7

16.7 Если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения.

То есть правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют негласные правила общения водителей на дороге.

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