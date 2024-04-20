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Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность

Анна Онищенко
Авто Oboz
1 минута
558
Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность

Дорожное движение – это сложный механизм, основанный на четких правилах. Если хотя бы один его участник пренебрегает ПДД, это может привести к ужасным последствиям.

Одним из важнейших навыков для водителя есть умение правильно оценивать ситуацию на дороге и принимать решения. Поэтому мы предлагаем вам решить интересное тестовое задание, которое проверит ваши знания ПДД.

Кто проедет этот перекресток вторым?

Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность

А. Легковой автомобиль

Б. Трамвай

Для начала давайте внимательно рассмотрим изображение. На нем есть светофор, знак приоритета 2.3, дающий право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков, а также табличка 7.8, указывающая направление главной дороги.

Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность
Кто проедет перекресток вторым? Задания на знание ПДД и внимательность

Однако согласно правилу 16.1 перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым, поэтому знаки приоритета не действуют.

Таким образом, неопытным водителям может показаться, что и трамвай, и автомобиль имеют одинаковое право двигаться в нужном направлении, но это не так. Если бы такие ситуации не регулировались правилами, то могло возникнуть множество аварийных ситуаций, поэтому и существует правило 16.7

16.7 Если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения.

То есть правильный ответ А.

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