Кто проедет перекресток первым? Хитрая задача на знание ПДД

Одним из самых сложных моментов для начинающих водителей является определение преимущества на перекрестке. Большое количество правил, нюансов и дорожных знаков часто путают учащихся.

Лучший способ подготовиться к сдаче теоретического экзамена и вождения – это решение тестов. Недавно в сети появилась непростая задача, которая поможет вам лучше понять, как следует вести себя на нерегулируемых перекрестках.

Кто из водителей проедет перекресток первым?

А. Водитель синего авто;

Водитель синего авто; Б. Водитель красного автомобиля.

На изображении можно увидеть, что и водитель красного авто, и водитель синего авто видят перед собой знак 2.3 Главная дорога.

Он предоставляет право первоочередного проезда на нерегулируемых перекрестках, то есть на тех, где нет ни светофора, ни регулеровщика.

Обычно водители, двигающиеся по второстепенной дороге, должны пропустить транспортные средства, двигающиеся по главной. Однако поскольку в этой ситуации оба транспортных средства движутся по равнозначным дорогам, на помощь приходит правило 16.13.

16.13 Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо.

Потому верный ответ Б.

Помните, что знание правил дорожного движения – это залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Поэтому перед тем как выезжать на дорогу, необходимо досконально их изучить.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно определить, разрешена ли остановка на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.