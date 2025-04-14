Кто нарушитель? Хитрая задача на знание ПДД
В условиях интенсивного движения на дорогах водителям очень важно не только знать ПДД, но и правильно применять их в различных ситуациях. От внимательности и осведомленности каждого участника зависит безопасность на дороге. Тестовые задачи – эффективный способ проверить свои знания, восстановить в памяти важные пункты ПДД и научиться распознавать типичные ошибки.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.
Водитель какого автомобиля нарушает правила в этой ситуации?
- Только водитель белого автомобиля;
- Только водитель желтого такси;
- Оба нарушают правила;
- Оба правила не нарушают.
Объяснение
На изображении есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Белый автомобиль поворачивает направо и включил соответствующий указатель для этого. А желтое такси продолжает движение прямо по полосе движения маршрутных транспортных средств. Об этом свидетельствует дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка.
И сразу возникает вопрос: а имеет ли водитель такси право на движение этой полосой? Пункт 17.1 ПДД определяет, что по полосе для движения маршрутных транспортных средств запрещается движение и остановка других транспортных средств, кроме велосипедов и такси. Итак, водитель такси правил не нарушает – в отличие от водителя белого автомобиля.
Полоса для маршрутных транспортных средств разделена прерывистой линией разметки. А согласно пункту 17.2 ПДД, водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутного транспорта, обособленной прерывистой линией, может выполнять поворот с этой полосы. То есть, водитель белого автомобиля должен совершать поворот из крайнего правого положения – именно из маршрутной полосы. Но он этого не делает. А значит, именно он и есть нарушитель в этой ситуации.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Водитель белого авто нарушает ПДД.
Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.
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