Кто нарушитель? Хитрая задача на знание ПДД

В условиях интенсивного движения на дорогах водителям очень важно не только знать ПДД, но и правильно применять их в различных ситуациях. От внимательности и осведомленности каждого участника зависит безопасность на дороге. Тестовые задачи – эффективный способ проверить свои знания, восстановить в памяти важные пункты ПДД и научиться распознавать типичные ошибки.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.

Водитель какого автомобиля нарушает правила в этой ситуации?

Только водитель белого автомобиля; Только водитель желтого такси; Оба нарушают правила; Оба правила не нарушают.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Белый автомобиль поворачивает направо и включил соответствующий указатель для этого. А желтое такси продолжает движение прямо по полосе движения маршрутных транспортных средств. Об этом свидетельствует дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка.

И сразу возникает вопрос: а имеет ли водитель такси право на движение этой полосой? Пункт 17.1 ПДД определяет, что по полосе для движения маршрутных транспортных средств запрещается движение и остановка других транспортных средств, кроме велосипедов и такси. Итак, водитель такси правил не нарушает – в отличие от водителя белого автомобиля.

Полоса для маршрутных транспортных средств разделена прерывистой линией разметки. А согласно пункту 17.2 ПДД, водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутного транспорта, обособленной прерывистой линией, может выполнять поворот с этой полосы. То есть, водитель белого автомобиля должен совершать поворот из крайнего правого положения – именно из маршрутной полосы. Но он этого не делает. А значит, именно он и есть нарушитель в этой ситуации.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Водитель белого авто нарушает ПДД.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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