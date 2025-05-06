Кто нарушает правила? Задания для водителей

Знание ПДД помогает избежать аварий, конфликтов и недоразумений. ПДД – это не формальность и не просто набор знаков, это язык безопасности, которым должен владеть каждый водитель. Именно поэтому тестовые задачи – действенный инструмент обучения.

Видео дня

Предлагаем проверить себя непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, есть ли здесь нарушители ПДД.

Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

Водитель желтого такси; Водитель белого автомобиля; Оба нарушают; Никто не нарушает ПДД.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля: белый поворачивает направо, а желтое такси продолжает движение прямо. Такси движется по полосе маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует соответствующий дорожный знак и дорожная разметка.

И здесь возникает вполне логичный вопрос: разрешается ли водителю такси двигаться по этой полосе? Чтобы выяснить, обратимся к пункту 17.1 ПДД, где сказано: по полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной соответствующими дорожными знаками, запрещается движение других транспортных средств, кроме велосипедов и такси.

Следовательно, водитель такси правил не нарушает.

Теперь переходим к водителю белого автомобиля. Он поворачивает направо. Казалось бы все просто, но нет – он делает это неправильно.

Дело в том, что перед поворотом или разворотом водитель должен занять крайнее положение на проезжей части в направлении движения. В этой ситуации крайняя правая полоса – это полоса для маршрутного транспорта. Как мы уже выяснили, движение по ней другим транспортным средствам запрещено. Но согласно пункту 17.2 ПДД, если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией разметки, то поворот направо нужно совершать именно с нее.

Водитель белого автомобиля проигнорировал этот пункт и выполнил поворот не из крайней правой полосы, чем нарушил правила. Именно он и есть нарушитель в этой ситуации.

Правильный ответ

Итак, правильный ответ – вариант №2: нарушает ПДД водитель белого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.