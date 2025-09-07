Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Круговой перекресток, вероятно, самый сложный для водителей тип пересечения дорог. Здесь требования действующих ПДД нужно выполнять особенно внимательно.

Насколько хорошо вы справляетесь с подобными ситуациями, можно проверить с помощью теста от YouTube-канала "За! Правилами". Ваша задача – проанализировать ситуацию на въезде-выезде с кругового перекрестка и назвать водителя, который нарушает правила. На картинке мы видим красное авто, которое въезжает на круговой перекресток, и синее и желтое, которые с него съезжают. Кто при этом является нарушителем? Вот варианты ответов:

только водитель красного автомобиля; водители синего и желтого; только водитель синего; водители синего и красного; все нарушают; никто не нарушает правила.

На самом деле ответ на эту задачу сводится к поиску того, кто въезжает или съезжает с кругового перекрестка с неправильной полосы. Особенно непросто сориентироваться в таких ситуациях новичкам. Именно поэтому следует анализировать положение каждого авто отдельно.

Начнем с красной машины, водитель которой собирается въехать на круг не с крайней правой, а с крайней левой полосы. Поэтому здесь логично вспомнить пункт 10.4 действующих ПДД, который требует от водителей перед поворотом или разворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Впрочем, в этом же пункте одним из исключений является именно въезд на круговой перекресток. Заезжать на круг на самом деле можно с любой полосы.

Кстати, следующий пункт ПДД – 10.5 позволяет и выезжать с кругового перекрестка также с любой полосы, если другое направление движения не определено дорожными знаками или разметкой. Никаких знаков на картинке с задачей мы не видим, равно как и какой-то особой разметки. Следовательно, ни один из водителей в этой ситуации Правил не нарушает. Правильным является шестой вариант ответа.

