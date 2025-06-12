Кто нарушает правила? Тест для водителей

Тесты по ПДД – практические упражнения на внимательность, логику и ответственность, которые в реальной жизни могут спасти не одну жизнь. Регулярное прохождение таких заданий тренирует скорость мышления, позволяет лучше запомнить критические моменты и предупреждает типичные ошибки, которые водители допускают ежедневно.

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Особенно полезны ситуационные задания. Они моделируют реальные дорожные конфликты, заставляя мыслить как водитель, а не просто изучать формулировки. Поэтому предлагаем пройти такой тест, определив, нарушает ли кто-то правила в ситуации на рисунке.

Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения?

Водитель белого автомобиля; водитель зеленого; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Объяснение

Синий автомобиль просто едет прямо, а водитель белого собирается его опередить – и он уже включил для этого соответствующий левый указатель поворота. В это время водитель зеленого автомобиля хочет развернуться – и также включил соответствующий предупредительный сигнал.

Водитель зеленого автомобиля точно является нарушителем. Мы видим, что все автомобили находятся рядом с железнодорожным переездом. Разворот неподалеку от железнодорожных переездов не запрещается – он запрещается непосредственно на них. Но водитель зеленого авто все равно очень грубо нарушает правила, ведь разворачиваясь, он пересекает двойную сплошную линию дорожной разметки.

Теперь относительно водителя белого авто. Ему задуманный маневр выполнить не запрещает ничего. Да, некоторые могут заметить, что у нас тут неподалеку железнодорожный переезд, и обгон запрещается не только на железнодорожных переездах, но и за 100 м перед ними. Но ведь водитель белого автомобиля никакого обгона не выполняет, поскольку не выезжает на полосу встречного движения. Его маневр – это опережение, и это не запрещается в изображенной ситуации. Главное - выполнить опережение, пересекая пунктирную линию разметки, а не сплошную, которая начнется для водителя белого автомобиля уже через несколько метров.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. ПДД нарушает водитель зеленого авто.

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