Кто нарушает правила остановки? Тест на знание ПДД

От правильной остановки на дороге зависит очень многое – и безопасность, и удобство движения. Но хорошо ли вы помните требования ПДД, регулирующие нюансы остановки транспорта?

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Проверить себя можно с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Попытайтесь дать ответ, кто из изображенных в условиях задачи водителей нарушает правила, совершая остановку.

На картинке, которая задает условия задачи, мы видим два легковых автомобиля, которые двигаются по дороге. Водитель синего планирует съехать на обочину направо и припарковаться там, а белого – заехать в технологический разрыв с левой стороны. Кто из них при этом нарушает правила. Вот варианты ответа:

водитель белого автомобиля; водитель синего автомобиля; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Первое, на что следует обратить внимание, что дорога, на которой сложилась такая ситуация – это автомагистраль. Об этом свидетельствует знак 5.1. Автомагистраль – это дорога, на которой действуют особые требования и запреты. Детальнее они прописаны в разделе 27 действующих ПДД.

В данном случае нас интересует пункт 27.2, согласно которому на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Также запрещается разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы.

При этом, как мы видим из условий задачи, водитель синего автомобиля собирается остановиться прямо с правой стороны, а не в специально назначенном месте, а водитель белого авто направляется в технологический разрыв разделительной полосы, чтобы осуществить остановку там. Оба эти действия являются прямым нарушением указанного пункта.

Таким образом, правильным является третий вариант ответа на эту задачу. Нарушают правила оба водителя.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, кто нарушит правила, выполнив разворот.

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